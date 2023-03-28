流感再增1死、3重症！男子發燒4天胸悶昏倒　送醫隔日亡





▲疾管署疫情周報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署今（28）日公布國內新增3例流感重症案例，另新增1例死亡個案，死亡者為60多歲男性，未接種本季流感疫苗，本身有慢性肺病病史，在3月16日出現發燒，3月19日下午因為胸悶昏倒，失去呼吸心跳，雖經送醫搶救一度恢復心跳，仍在隔天呼吸衰竭不幸病逝。

疾病管制署今(28)日表示，上周門急診類流感就診人次45,514人次，近期趨勢持平，近4周合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及單純疱疹病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本流感季自去(2022)年10月1日起截至今(2023)年3月27日流感併發重症病例累計67例(56例A型H3N2、6例A型H1N1、1例A未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占39%)，91%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史；其中死亡14例(12例H3N2、1例H1N1、1例B型)，均具慢性病史且未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師趙珮娟表示，上周新增3例流感併發重症病例(均為A型H3N2)，年齡介於50至70多歲，均為男性，具心血管疾病、腎臟疾病、肝臟疾病、糖尿病等慢性病史，其中2例未接種本季流感疫苗，發病日介於3月14日至21日；另新增1例死亡，年齡為60多歲，男性，未接種本季流感疫苗，具慢性肺病病史，因呼吸衰竭於3月下旬不幸病逝。

疾管署籲請民眾，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並應格外留意自身及親友健康，如有流感危險徵兆應儘速就醫，配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

疾管署提醒，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，本周適逢清明節及兒童節連續假期，民眾南來北往掃墓、出遊機會增加，請民眾勿輕忽流感威脅，務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。