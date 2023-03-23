價值75萬「恥辱柱」遭潑漆　3男破壞藝術展覽代價曝光

▲用來紀念六四的藝術品恥辱柱遭潑漆，法院判涉案3人共要易科罰金30萬元。（圖中非當事人／記者黃宥寧翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市中正紀念堂民主大道去年舉辦「六四三十三週年跨境藝術展」，卻遭19歲李姓男子潑黑漆，警方循線將幕後陳姓、黃姓男子追查到案後，檢察官以黑漆雖能被清洗，但已經影響限期展覽的觀賞功能起訴，台北地院審理後，依毀損罪判3人各3月、4月不等徒刑，共可易科罰金30萬元。

社團法人華人民主書院協會2022年6月初在中正紀念堂主辦「不默而生：抵抗的轉喻 六四三十三週年跨境藝術展」，展示1個3D列印的「恥辱柱」藝品，紀念大陸六四天安門事件，活動最後一天清晨，卻遭人噴漆，警方獲報隨即調閱監視器追查。

19歲的李振豪到案稱自己沒有政治色彩或幫派背景，因「受疫情影響才洩恨潑漆」，但檢警懷疑他的說詞，持續偵辦發現，幕後是與統促黨有密切關係的29歲男子陳諺輝教唆，由陳男出資1萬元當酬勞，另外找來男子黃煜翔安排作案路線，由李男執行噴漆計畫。

雖然一般噴漆案會被認為事後可清洗乾淨，不會毀損物品外觀功能等價值，但檢察官起訴指出，本案「恥辱柱」是有時效限制的展覽品，時間到了就會搬離中正紀念堂，遭潑漆後，足使其於有限之展覽期間內喪失觀賞之功能而不堪使用，因此仍認定陳男等3人涉犯毀損罪，依法提起公訴。

案子進到台北地院審理後，3名被告都自白犯罪，法官支持檢方看法，認為「恥辱柱」價值高達75萬元，且本案事涉政治及意識形態等因素，導致3人無法與主辦方和解，但考量3名被告犯後態度以及學經歷後，依毀損罪判李3月、陳4月、黃3月徒刑，都可以易科罰金，另外追徵李收受的1萬元酬勞。可上訴。