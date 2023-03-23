　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

價值75萬「恥辱柱」遭潑漆　3男破壞藝術展覽代價曝光

▲▼ 恥辱柱 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲用來紀念六四的藝術品恥辱柱遭潑漆，法院判涉案3人共要易科罰金30萬元。（圖中非當事人／記者黃宥寧翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市中正紀念堂民主大道去年舉辦「六四三十三週年跨境藝術展」，卻遭19歲李姓男子潑黑漆，警方循線將幕後陳姓、黃姓男子追查到案後，檢察官以黑漆雖能被清洗，但已經影響限期展覽的觀賞功能起訴，台北地院審理後，依毀損罪判3人各3月、4月不等徒刑，共可易科罰金30萬元。

社團法人華人民主書院協會2022年6月初在中正紀念堂主辦「不默而生：抵抗的轉喻 六四三十三週年跨境藝術展」，展示1個3D列印的「恥辱柱」藝品，紀念大陸六四天安門事件，活動最後一天清晨，卻遭人噴漆，警方獲報隨即調閱監視器追查。

19歲的李振豪到案稱自己沒有政治色彩或幫派背景，因「受疫情影響才洩恨潑漆」，但檢警懷疑他的說詞，持續偵辦發現，幕後是與統促黨有密切關係的29歲男子陳諺輝教唆，由陳男出資1萬元當酬勞，另外找來男子黃煜翔安排作案路線，由李男執行噴漆計畫。

雖然一般噴漆案會被認為事後可清洗乾淨，不會毀損物品外觀功能等價值，但檢察官起訴指出，本案「恥辱柱」是有時效限制的展覽品，時間到了就會搬離中正紀念堂，遭潑漆後，足使其於有限之展覽期間內喪失觀賞之功能而不堪使用，因此仍認定陳男等3人涉犯毀損罪，依法提起公訴。

案子進到台北地院審理後，3名被告都自白犯罪，法官支持檢方看法，認為「恥辱柱」價值高達75萬元，且本案事涉政治及意識形態等因素，導致3人無法與主辦方和解，但考量3名被告犯後態度以及學經歷後，依毀損罪判李3月、陳4月、黃3月徒刑，都可以易科罰金，另外追徵李收受的1萬元酬勞。可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
瑞士信貸AT1風暴還沒完！　共180人「18億變壁紙」
13歲少女想養烏龜！「做23頁PPT」說服老爸：我準備好了
雨彈轟4天全台濕透　冷空氣「參一咖」狂跌14度
北市8級強風吹掀帳篷！「YouBike飛上天」　民眾竄逃畫面
金正恩穿「髒外套」出門 　幕僚恐遭處決

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

停紅線罰3千賭氣「吃完早餐再走」　多待10mins再噴2萬還扣照半年

嚴防「台版柬埔寨」事件重演　蘆洲擴大治安會報轄內21校全參加

避免清明墓地火燒山！新北消防局出動機器人進行搶救演練

台版柬埔寨狠奪3命！　「S姐」淚求交保...22嫌延押無法返鄉掃墓

新莊人怒了！萬人聞臭味再爆「粉紅溪流」　公務單位找嘸汙染源

價值75萬「恥辱柱」遭潑漆　3男破壞藝術展覽代價曝光

追捕狒狒！田間設誘捕籠　智慧熱成像儀器出動...夜間大搜索

新北白車突跨線撞對向車！1男1女棄車落跑...原來是偷來的

屏東男未戴安全帽+講手機遭攔　嗆「我媽是代表」…慘吃4罰單！

酒駕拒繳罰款！「住豪宅擁名車」執行署扣他43萬保單　家屬秒還清

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

愛孫玩公園滑索往前衝　爺拚老命狂奔抓人笑翻

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

停紅線罰3千賭氣「吃完早餐再走」　多待10mins再噴2萬還扣照半年

嚴防「台版柬埔寨」事件重演　蘆洲擴大治安會報轄內21校全參加

避免清明墓地火燒山！新北消防局出動機器人進行搶救演練

台版柬埔寨狠奪3命！　「S姐」淚求交保...22嫌延押無法返鄉掃墓

新莊人怒了！萬人聞臭味再爆「粉紅溪流」　公務單位找嘸汙染源

價值75萬「恥辱柱」遭潑漆　3男破壞藝術展覽代價曝光

追捕狒狒！田間設誘捕籠　智慧熱成像儀器出動...夜間大搜索

新北白車突跨線撞對向車！1男1女棄車落跑...原來是偷來的

屏東男未戴安全帽+講手機遭攔　嗆「我媽是代表」…慘吃4罰單！

酒駕拒繳罰款！「住豪宅擁名車」執行署扣他43萬保單　家屬秒還清

稱馬英九大陸祭祖行有正面影響　賴士葆：交流對話才能降低戰爭風險

雪佛蘭「大黃蜂」Camaro明年1月停產　將推出限量珍藏特仕版

觀察經典賽各國強打　曾豪駒有感觸：擊球初速再提升

兒童重症+2！染疫後MIS-C「全爆心肌炎」　發燒+6大症狀要注意

母親節檔期24日開跑！遠百估業績成長10%　單筆滿萬刷卡分期最划算

老年喪偶者6年內死亡率與醫療支出　研究：男高於女

「馬英九私人行祭祖有什麼錯？」　李貴敏：清明祭祖早已刻入DNA

被爆新戀情　愛莉莎莎認「壓力超過臨界」身體出狀況：我到極限了

1級節能冰箱真的省電？他見每月耗電「22變44度」傻了　關鍵曝

「瑞典鯡魚罐頭」4成分害超臭！營養師：像臭雞蛋＋醋

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

社會熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

即／內湖一銀門口驚傳搶劫！搶匪劫走500萬元

即／動物園東非狒狒脫逃！六福村：不是我們的

即／台61線油罐車自撞爆炸　46歲駕駛不治

女乘客要「摸一下」！網怒：性騷擾　Uber司機回應了

即／板橋驚傳割喉！女脖子有刀傷　鮮血狂噴送醫搶救

東非狒狒最新蹤跡　衝過馬路竄民宅

六福村東非狒狒脫逃！民眾直擊「路上奔跑」

即／CM11戰車被撞了！轎車車頭全毀畫面曝　

丈夫當引水人年薪千萬　妻逼月給10萬敗訴

更多熱門

相關新聞

打翻啤酒還賴車資　囂張男踹凹車門扯斷後照鏡

打翻啤酒還賴車資　囂張男踹凹車門扯斷後照鏡

3月19日凌晨1時許，台北市信義區發生一起醉漢毀損計程車的離譜案件！30歲莊男開計程車載送李男（59歲)從新北市淡水捷運站到松壽路，未料車抵目的地，李男身上現金不夠無法付清車資，且他搭車過程車不慎將啤酒打翻在座位地板上，小黃司機無奈向他索討清潔費又遭拒，2人發生口角，李下車後情緒失控，出腿踹掉凹計程車門並踹斷後照鏡，警方獲報到場逮捕酒後鬧事的李男，依毀損罪偵辦。

劉雯奧斯卡GUCCI戰袍首度來台展出！

劉雯奧斯卡GUCCI戰袍首度來台展出！

綠委喊三軍儀隊撤出中正紀念堂　他曝後果：銅像變彩色

綠委喊三軍儀隊撤出中正紀念堂　他曝後果：銅像變彩色

車停白線他不爽！外送員1拳敲掉後照鏡

車停白線他不爽！外送員1拳敲掉後照鏡

心情差朝診所潑紅漆　腳上有漆成鐵證

心情差朝診所潑紅漆　腳上有漆成鐵證

關鍵字：

恥辱柱中正紀念堂毀損潑漆展覽期限

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面