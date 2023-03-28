嘉義縣清明食品48件抽驗　2件他縣市標示有疑慮

▲嘉義縣清明節應景食品抽驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局抽驗清明節應景食品，針對市售春捲皮、餡料及全素類食品等食材，共抽48件產品，其中2件全素類食品標示有疑慮，產品來源為外縣市，已移請轄區衛生局釐清，其餘46件檢驗合格。

此次抽驗產品檢驗項目包含甲醛、硼砂、殺菌劑、防腐劑、規定外色素、二甲（乙）基黃及動物性成分等，48件產品中有2件全素類食品因分別標示「蛋素」及「奶素」，但經檢驗結果均未含動物性成分，經追查來源均為外縣市，業已移請轄區衛生局稽查釐清中。

衛生局表示，包裝食品宣稱為素食者，應於包裝上顯著標示「全素或純素」、「蛋素」、「奶素」、「奶蛋素」、「植物五辛素」等字樣，且如果產品含奶或蛋者，須於內容物名稱內說明，民眾在選購素食時，建議選擇有完整包裝的素食產品，除了注意產品宣稱何種素食外，並仔細閱讀包裝上的食品標示，看清楚內容物、有效期限、營養標示、廠商資訊等資料。

衛生局長趙紋華呼籲食品業者須遵循食品安全衛生管理法第 22 條規定，於食品及食品原料的容器或外包裝，應以中文及通用符號明顯標示於包裝，倘食品宣稱素食未依規定標示，將依違反食品安全衛生管理法規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；倘標示不實可處4萬元以上400萬元以下罰鍰。本次抽驗結果公布於衛生局網站供民眾參考，若有任何食品安全衛生問題，歡迎電洽嘉義縣衛生局消費者食品衛生專線05-3620613洽詢。