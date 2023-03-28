武廟拜拜亂搬註生娘娘8神像　女搞斷王天君金鞭...廟方氣炸了

記者林悅／台南報導

1名歲高市30多歲陳姓女子，前往國家一級古蹟台灣祀典武廟要拜拜祈福時，竟擅自將註生娘娘、福德正神、王天君等8尊神像，全部從供壇上抬至地面放置，搬抬過程竟造成王天君神像手上的金鞭受損斷裂，廟方發現氣得跳腳報警。

▲30多歲陳姓女子前往國家一級古蹟台灣祀典武廟，擅自將註生娘娘、福德正神、王天君等8尊神像，從供壇上搬抬至地面，造成王天君神像持有之法器金鞭受損斷裂，廟方報警求償。（圖／記者林悅翻攝，下同）



台南市警二分局民權所員警於27日下午2時許，接獲台灣祀典武廟人員來電稱，有一女子將神壇上之神像徒手搬抬至地面而受損，員警據報火速趕赴武廟現場，將準備騎乘機車離開之陳姓女子（30餘歲、高雄市阿蓮區人）攔下。

警方調查發現，陳女於27日下午自行騎乘機車前來武廟，期間因與其他香客發生口角嫌隙，竟一時情緒失控，竟將武廟內供奉之註生娘娘、福德正神、王天君、庚戌太歲倪秘大將軍、已酉太歲程寶大將軍、壬子太歲丘德大將軍、辛亥太歲葉堅大將軍、戌戊申太歲涂浩大將軍共8尊神像，從供壇搬到地上，過程中造成王天君的金鞭斷裂。

▲台南市警二分局副分局長李忠憲說明案情。

由於祀典武廟是國家一級古蹟，奉祀之神像都有上百年歷史，陳女所為破壞珍貴神像，令廟方人員氣得跳腳，案經員警當場將陳女依涉嫌毀損罪帶回調查，後續武廟代表人員也到派出所提出毀損告訴，並完成提告程序；另相關神像之受損情形也將委請專人鑑價後提出請求賠償，損失金額目前無法估算。

初步了解，陳女應訊時，只是一再強調自己「不會拜」，拒絕說明動機！警方偵訊後，依毀損罪嫌將陳女移送台南地檢署偵辦。