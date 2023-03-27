快訊／狒狒遭槍殺　桃市府農業局「還原現場」：當下沒看到槍傷

▲東非狒狒落網畫面。（圖／記者陳以昇攝）



記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

東非狒狒27日在桃園的圍捕過程中，左胸中槍死亡。對此，桃園市府農業局表示，對此事件深深地感到遺憾，並還原27日追捕的過程，坦言當下沒看到狒狒受傷流血。

桃園市府農業局表示，27日下午接獲通報後，負責捕捉的麻醉槍使用人員於下午3時25分到達時，已有另一組非本府的人員在場，當時狒狒已倒臥在地，因事發地點光線昏暗，「本局人員接近狒狒時並未發現槍傷，將狒狒移到載送車當下才察覺有血跡，因此立即急救並就近轉送六福村動物園救治，經六福村救治發現是槍擊擊中左胸。」

桃園市府農業局向警方報案，，約詢今天在場使用槍枝的人員，經查是一位使用獵槍的獵人擊發，該名獵人向警方表示是受新竹縣政府農業處委託，至於該名受委託人員為何到現場，仍須警方釐清。

▲▼農業局長陳冠義表示，合照是為了追捕SOP檢討所用，「希望大眾可以體諒這幾天追捕同仁的辛勞」。（圖／記者陳以昇攝）



桃園市府農業局表示，23號接獲通報至今，團隊捕捉方式皆為使用麻醉槍，並無使用槍械，為求慎重，今天捕捉人員皆已前往楊梅富岡派出所說明，以釐清相關情況。此外，狒狒27日早上在台鐵富岡機場出沒時，因該地鄰近新竹縣，也在第一時間通報新竹縣政府在案。

桃市府農業局長陳冠義表示，對此狒狒死亡一事感到非常遺憾，由於同仁追捕狒狒5、6日，確認狒狒被麻醉槍擊中後昏迷的合照，是為了追捕SOP檢討所用，「希望大眾可以體諒這幾天追捕同仁的辛勞」。

▼農業局表示，東非狒狒落網時並無流血，移到載送車才看到血跡。（圖／記者陳以昇攝）

