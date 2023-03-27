「愛」超越語言信仰種族　「多美的結」奪We愛大獎

記者趙禕/上海報導

▲▼第六屆「We愛．兩岸青年短片大賽」今天在上海舉辦頒獎典禮。（圖／記者趙禕攝）

將近5000部高品質的精彩短片作品！

兩個多月的激烈角逐！

精選60部作品入圍！

由兩岸青年共同打造的品牌競賽第六屆「We愛．兩岸青年短片大賽」決出勝負，青年導演梁璐璐團隊的作品「多美的結」勇奪首獎「We愛獎」。

本屆「We愛．兩岸青年短片大賽」共有13位優秀的兩岸青年導演分別獲得We愛獎、金獎、銀獎、銅獎、優秀獎和最具潛力獎；獲獎作品裡有5部來自台灣，8部來自大陸。

來自大陸的青年導演梁璐璐以她在台灣台藝大研究所博士班讀書時，和台灣同學共同創作的「多美的結」勇奪首獎「We愛獎」。「多美的結」以多元文化共存的台灣為背景，在不同族群的習慣、不同信仰的堅持以及不同語言的交流，產生影響、衝突、誤會和傷害，但在面對生死的關鍵時刻，終究是綻放出人們心裡最後、最溫柔、也最共同的善良和愛。

▲上海市委常委陳通為「多美的結」導演梁璐璐頒發「We愛獎」。（圖／記者趙禕攝）

▼「多美的結」片段。（圖／影片截圖）

「多美的結」在獲得「We愛獎」之前已經獲得多個獎項，導演梁璐璐表示，她當初從大陸到台灣求學，也遇到過同學之間生活上的差異和思維上的差異，但是她得到很多尊重，也得到很多朋友幫助；就像這部在台灣拍攝的短片，裡面有來自日本、印尼、新加坡、馬來西亞和土生土長在台灣的同學，大家有共同的目標和專業的熱情，在過程中彼此互相瞭解。正如同生活在海峽兩岸的人也有許多不同的地方，有差異正是我們想要的多樣世界和多元狀態，我們不需要消除差異，而是通過交流去理解對方。

▲「多美的結」導演梁璐璐。（圖／記者趙禕攝）

主辦方上海大學上海電影學院院長何小青介紹，本屆大賽的作品有的突破創新、有的極具導演表達、有的充滿生命力，這些都是兩岸青年對社會和時代的觀察與思考，更是對未來的美好展望。

▲上海大學上海電影學院院長何小青。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台辦主任鍾曉敏、台灣文化資產保存發展基金會董事長李斌為作品「沙巢」導演胡英海頒發「金獎」。（圖／記者趙禕攝）

▼上海大學校務委員會主任成旦紅、京典傳承文創公司董事長李宛平為作品「倒春寒」、「酒香入夢」獲獎者頒發銀獎。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台辦副主任陽禮華、上海市教育委員會副主任楊振峰、大賽評委主席馬可．穆勒為作品「萬能修理鋪」、「小寒」、「象群輓歌」獲獎者頒發銅獎。（圖／記者趙禕攝）

▼上海戲劇學院院長黃昌勇、上海大學校務委員會副主任歐陽華、台灣電視劇創作產業聯合總會總會長林錫輝、中國美院電影學院院長也是We愛短片大賽評委徐小明、電影製片人也是We愛短片大賽評委沈暘為作品「DADDY」、「趙瑞雪」、「無處可依」、「末路小島戀人」、「三喜」獲獎者頒發優秀獎。（圖／記者趙禕攝）

▼著名導演也是We愛短片大賽評委李霄峰、台灣電影創作聯盟理事長王耿瑜為作品「三顆馬達」袁勳頒發最具潛力獎。（圖／記者趙禕攝）

對於這些年來越越好的「We愛．兩岸青年短片大賽」，上海市台辦主任鍾曉敏表示，本屆大賽專業性更強、內容更豐富、參與更廣泛，交流活動從傳統的影展觀摩和短視頻拍攝，進一步拓展到展映交流、大師講台、極拍訓練等內容，豐富了兩岸青年的參與度和體驗感。她感謝主辦方的支持和付出，並進一步表示，中華文化是兩岸同胞的「根」與「魂」，「We愛」系列活動已經成為連接兩岸青年心靈的平台，希望兩岸青年能夠更加聚焦中華美食、現代時尚、歷史傳承等主題進行創作，合力將「We愛兩岸青年短片大賽」活動打造成兩岸文化交流的一張靚麗名片，共同維護中華文化情感紐帶，促進心靈契合。

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）

本屆比賽主辦方上海大學書記成旦紅向獲獎影片與青年導演表示了衷心祝賀，他表示，We愛兩岸青年短片大賽緊緊圍繞促進海峽兩岸青年文化交流的宗旨，傳承聚焦愛，探討愛，傳達愛的精神，致力打造生動形象鮮活的短篇作品和電影人的交流互動平台，展示光影魅力，聚焦電影力量，培育電影新青年，繁榮電影文化；期待兩岸青年揮灑青春激情，不負韶華，譜寫出兩岸青年的精彩華章。

▲上海大學書記成旦紅。（圖／記者趙禕攝）

今天的頒獎典禮上，國台辦副主任陳元豐，台灣We愛活動顧問、數字王國執行董事孫大千還共同開啓了「We愛助拍金計劃」，助推兩岸優秀的青年新銳導演們能夠更好的利用「We愛．兩岸青年短片大賽」平台，展現創作藝術、推動兩岸文化交流，繼續創作出優秀的作品，把朝氣蓬勃的激情和夢想未來的創意分享給更多人。

▲國台辦副主任陳元豐、數字王國執行董事孫大千向上海大學上海電影學院執行院長何小青、滬測信息科技（上海）有限公司總經理古依禾頒發助拍金，共同開啓「We愛助拍金計劃」。（圖／記者趙禕攝）

第一次承辦「We愛．兩岸青年短片大賽」的上海大學為辦好這項兩岸知名品牌活動也付出許多心血構思，頒獎典禮上安排上海大學音樂學院、上海大學上海電影學院師生為出席典禮的導演和嘉賓們帶來室內樂「在水一方」、多媒體音樂情景劇「燈」、配樂詩朗誦「春天，遂想起」的精彩演出；胡歌、雷佳音、劉畊宏等兩岸影視界明星也錄了視訊祝賀活動圓滿成功。

▲上海大學音樂學院、上海大學上海電影學院師生的精彩演出。（圖／記者趙禕攝）

▼胡歌、雷佳音、劉畊宏向典禮送上祝賀視訊。（圖／記者趙禕攝）

在頒獎典禮的最後，國台辦副主任陳元豐、上海市常委陳通、數字王國執行董事孫大千、台灣文化資產保存發展基金會董事長李斌、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市教委副主任楊振峰、上海大學校務委員會主任成旦紅、上海市台辦副主任陽禮華、上海大學校務委員會副主任歐陽華、上海大學上海電影學院院長何小青共同按鈕正式啓動「We愛．第七屆兩岸青年短片大賽」。

▲與會嘉賓共同按鈕啓動「We愛．第七屆兩岸青年短片大賽」。（圖／記者趙禕攝）

經歷這些年的打造與累積，「We愛．兩岸青年短片大賽」已經成為兩岸影視作品交流非常受到關注的品牌平台，六屆比賽累積超過13000部作品參賽，誕生了300多部優秀作品，參加比賽的導演們更從大陸、台灣擴大到香港、澳門和東南亞地區。他們用自己獨特的視角發掘身邊關於愛的故事，透過光影呈現與傳遞愛的精神；用鏡頭展現愛生活、愛學習、愛城市的廣闊視野，帶來許多家庭親情、交友戀情、工作成長、生活愛好等不同領域裡近在身邊的鮮活故事。主辦方也將繼續用更專業的態度組織和搭建兩岸青年影像交流的優質平台，培養優秀影視創意人才，提供兩岸青年文化交流的機會。也希望兩岸青年們繼續追逐夢想，砥礪前行。