洗衣店老闆輕生獲救　竟持刀逼女友「跟我一起死」拿保溫瓶砸頭

▲洗衣店老闆因為經營不善負債，想燒炭被女友救活後，又想殺女友陪死。（圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

邱姓男子因為洗衣店經營不善，積欠債務而輕生，女友發現後把邱男搖醒，沒想到邱男沒感謝女友救命，反而拿水果刀頂著女友說：「先殺妳，我再自殺」，「跟我一起死」，女友機警把刀奪下抱在懷裡趴地上，仍遭邱男拿保溫瓶砸頭，台北地檢署27日依殺人未遂起訴邱男。

據了解，邱男和現已分手的女友原本在新北市深坑區合資經營1間洗衣店，但因為客人不多，經營不下去，邱男又向地下錢莊借款周轉，雙方曾為此發生爭執，2022年12月1日，邱男就在自己的洗衣店內想不開而輕生。

正巧去巡店的女友發現後，趕快救醒邱男，並責怪邱男一走了之的話，所有債務問題都會落到她1個人身上，此時，邱男竟拿出水果刀頂住女友胸口，女友抱住刀子，趁勢轉身，邱男沒拿穩的刀子因此脫手，女友再把刀子抱在懷裡，趴到地上。

邱男一邊試圖搶回刀子，一邊拿起一旁的保溫瓶，朝女友頭部猛砸，女友大喊：「我還不想死」，「我妹在另1間洗衣店打掃，我約了1小時去見面，她會知道是你殺了我」，邱男這才鬆手，女友趁隙逃脫報案。

警方到場後，將邱男送醫，體內有大量一氧化碳殘留，對於試圖殺害女友的部分，表示自己當時昏昏沉沉，不記得做了些什麼事情，檢察官根據女友指證，認為邱男當時的對話自然，並非意識不清，再依女友頭部、手腳傷勢診斷證明，認定邱男涉嫌殺人未遂，依法起訴。

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