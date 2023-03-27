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168斷食可減重、改善體質？最新研究揭：控制「這」更重要

▲減肥,節食,用餐,開動,斷食,輕食,早餐。（圖／達志示意圖）

▲不少想減肥的人，都會實行168斷食法。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

肥胖為現代人通病，為了減肥、改善脂肪肝，有些人會使用「168斷食法」，不過有醫生表示，其實減重和改善脂肪肝的關鍵，幾乎跟時間限制的斷食無關，最重要的是「限制每天的熱量攝取量」。

林口長庚胃腸肝膽科醫師李柏賢在臉書粉專「Dr.Le 李柏賢」指出，168飲食是近年很熱門的減重飲食方式，意即「集中在一天八小時內進食，其他十六小時禁食，只吃喝零熱量的東西」。但最新研究卻顯示，限制每天的熱量攝取量才是關鍵。

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李柏賢表示，今年發表在JAMA Network Open的相關研究，找來88位肥胖且合併非酒精性脂肪肝病的受試者，並將他們分成「熱量限制組」與「時間+熱量限制組」。研究結束後發現，體重各減7.8公斤和8.4公斤；也各有49%和33%順利擺脫脂肪肝，但「時間+熱量限制組」成果卻較差。

他說明，上述實驗結果也與去年發表在新英格蘭雜誌的結果一致，所以「限制每天熱量攝取+時間限制（168飲食）」並不能進一步改善體重、體脂及代謝風險因子。限定時間進食TRE（time-restricted eating），168、186、204飲食，並非減重關鍵，「最重要的還是每天的熱量攝取的控制，而非進食時間」。

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