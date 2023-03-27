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台灣與宏都拉斯斷交　《環球時報》：不會是最後一個

▲▼中國大陸與宏都拉斯建交。（圖／翻攝中國大陸外交部）

▲中國與宏都拉斯建交。（圖／翻攝中國大陸外交部）

記者鄭思楠／綜合報導

中美洲國家宏都拉斯26日宣布與台灣斷交，並與中國大陸簽署建交公報。大陸官媒《人民日報》27日發表評論表示，這是「符合國際大義、順應時代潮流的正確選擇」。《環球時報》則稱，宏都拉斯不會是最後一個與台斷交的國家。

人民日報27日在三版發表署名「鐘聲」的評論文章稱，中國同宏都拉斯建交光明正大，是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史潮流。堅持一個中國原則是符合國際大義、順應時代潮流的正確選擇，是人心所向、大勢所趨。

文章怒斥，近來，美國企圖阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係。台灣民進黨當局也頻頻發表不負責任言論，進一步暴露了「倚美謀獨」禍心。

文章敦促，美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」的承諾落到實處。正告台灣當局，搞「台獨」分裂活動違背中華民族的意志和利益，逆歷史潮流，注定是絕路一條。

此外，對於台灣「金錢外交」的指控，《環球時報》形容為「發髒水」式的洩憤。評論表示，為台灣一直搞「金元外交」，所以它認為大陸也這麼幹。民進黨當局試圖用這個說法轉移世界的關注，同時轉移內部的一些壓力，但這只能暴露其自身的齷齪。

評論指出，華盛頓與民進黨當局不論是「潑髒水」還是試圖「道德綁架」，都只是一種「強行挽尊」，無法也無力掩蓋其政治頹勢。

最後，評論表示，現在民進黨當局緊抱美國大腿，把討好幾個外國議員當成「政績」吹噓，或者把「過境竄美」的小把戲當「外交成績」炫耀。這些一戳就破的肥皂泡既無法給一塌糊塗的島內治理遮羞，更不會給「台獨」壯聲勢，相反，只會推動祖國統一的歷史車輪以加速度前進。「台獨」的夢遊已經時日無多了。

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