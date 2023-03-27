外交政策轉向「雙重承認」　王定宇劃重點：一中一台論

▲民進黨立委王定宇解析國際情勢。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對外交政策是否轉向「雙重承認」，鼓勵各國雙重承認中國及台灣，外交部長吳釗燮26日正面回應稱「沒有排除任何的狀況」，被視為重要表態。對此，民進黨立委王定宇受訪分析，可以將此叫做「兩國論」、「一中一台論」、「真實國際現況論」，似乎暗示有民主主流國家願意與台灣發展官方、準官方的關係。

吳釗燮昨天在宣布與宏都拉斯斷交的記者會中，被媒體詢問外交部是否鼓勵各國雙重承認中國及台灣？吳正面回應稱，「有關於我們跟其他非邦交國家的交往，我們是沒有排除任何的狀況」，任何國家希望與我國提升關係，不管是政治關係、經貿關係、文化關係，會認真的來思考、研議，要如何讓我國的國際空間、經貿空間能夠擴大。

對此，長期耕耘外交及國防議題的王定宇分析，吳釗燮對於台灣的外交政策做出重大宣示，台灣以外交上的「雙重承認」來回應中國這種蠻橫無理的打壓，第一層面的影響是，台灣允許跟台灣有建交的國家，可以同時與中國進行交往，這是面對真實很重要的一步，也就是希望中國尊重台灣2300萬人真實的存在，而台灣也不否認中華人民共和國確實在那裡。

王定宇說，可以將這叫做「兩國論」，亦可叫做「一中一台論」，也是一個「真實國際現況論」，另外一個層次是，吳釗燮稱，理念相近國家願意與台灣深化彼此的關係，「我們都願意接受」，似乎在暗指，有與中華人民共和國有外交關係的民主國家，願意與台灣發展「官方外交關係」。

王定宇表示，這個層面反而讓中國開始擔憂，也凸顯台灣這幾年累積在國際主流社會被看見、被重視的外交實力，很有可能的下一步。他肯定說，外交部對外正式宣告接受「雙重承認」的方式，來回應中國蠻橫無理、挖牆腳的對台外交進攻，似乎讓邦交國可以彈性選擇是否要承認中國，另一方面，反而是全事件民主主流國家可以與台灣發展官方關係。

王定宇指出，當民主主流國家與台灣發展官方、準官方的外交關係的時候，中國是否要與這些國家斷絕一切外交關係？這個球會拋回北京的身上。他說，相信外交部拋出這個說法不是臨時起意，而是有所本，期待很快就會有開花結果的好消息。