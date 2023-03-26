一吃飽就脹氣像懷孕？　中醫師教3招解決消化不良大問題

▲吃飽就脹氣，中醫師教你解決方法。（示意圖／擷取自pixabay）

圖文／CTWANT

很多人一吃飽或吃了特定食物就有脹氣狀況，不只腹部腫脹，還會感到不適頻頻打嗝，嚴重時還會感到噁心想吐，中醫師詹景琦就分享，3招化解胃脹氣，更透露方法可以消除脹氣，改善這樣的狀況。

中醫師詹景琦在社群網站上透露，許多人一吃飽就會胃脹氣，他表示有三大方法可以遠離胃脹氣，包含：

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一、不要餓到肚子

常飢餓過頭會損傷腸胃。

二、不要「狼吞虎嚥」

沒有細嚼慢嚥，胃的負擔變大，長期容易病變。

三、吃飯不能過飽

吃飯七八分飽，腸胃負擔少。

三個方法消除脹氣：

消脹氣茶飲：山楂、麥芽、紫蘇、厚朴、陳皮各3錢，放在棉布袋熱水沖泡30分鐘後飲用。

穴位按摩：手掌沿著肚臍週圍，按照順時鐘繞圈按摩，會按到6個消脹氣穴位：中脘、下脘、天樞、大橫、石門、關元，飯後「慢慢的」按摩10-20分鐘。

保健功「調理脾胃單臂舉」：本動作能達到按摩脾胃經絡的功效，可以提升免疫和消化能力。

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