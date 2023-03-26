搬PS4進教室！歷史師上課玩《刺客教條》　帶學生認識法國大革命

▲一位歷史老師直接在課堂上玩《刺客教條》，帶學生從遊戲中認識法國大革命的背景。(圖／翻攝自BiliBili)



圖文／CTWANT

法國聖母院於2019年發生大火，當時知名遊戲廠商育碧就曾表示，在製作遊戲《刺客教條：大革命》的過程中，開發團隊曾耗時2年對聖母院進行完整的數位掃描與建模，可以將這些資料提供給官方做重建使用。也由此可見，育碧對於時空背景的刻畫是採取深入且寫實的方式進行，細膩的程度就連法國政府都相當認可。現在有一名中國的歷史老師在課堂上直接遊玩《刺客教條：大革命》，讓學生從遊戲中理解法國大革命當時的背景與人文。

中國UP主長安沐雨梓，平日除了製作影片記錄生活外，真實身分也是一名學校的歷史老師。近期他上傳了一段影片，影片中，他直接打開知名遊戲《刺客教條：大革命》，一邊拿著控制器操作著遊戲中的角色，一邊講解畫面中出現的元素，大從知名景點建築物，到NPC身上的服飾風格，還有當時的人文背景。甚至連教堂中懸掛的旗幟，也成為他解釋法國現今國旗的淵源素材。

長安沐雨梓也在影片中的說明欄位表示「2013年，經朋友推薦遊玩《刺客信條》（遊戲簡中譯名）了解歷史； 2018年，曾寫文章構想用《刺客信條》表達歷史； 2023年，在歷史課上操作《刺客信條》講述歷史，10年前的相遇，5年前的想，今日的實現」而他也解釋為何會選擇用遊戲來介紹歷史，是因為希望強化學生對於重大歷史事件的印象，同時不要只有課本中的記憶「重點在於培養學生歷史學習興趣，直觀感受法國大革命與巴黎城市風貌」。（點此觀看影片）

其實從長安沐雨梓的頻道中也可以看到，他不僅用《刺客教條》來講述法國歷史，他甚至還拿知名射擊遊戲《戰地風雲1》開章的遊戲片段，從遊戲中士兵的視角，來體驗第一次世界大戰中戰爭殘酷。（點此觀看影片）

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