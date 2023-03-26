　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

搬PS4進教室！歷史師上課玩《刺客教條》　帶學生認識法國大革命

搬PS4進學校教室！歷史老師上課玩《刺客教條》　用遊戲帶學生認識法國大革命

▲一位歷史老師直接在課堂上玩《刺客教條》，帶學生從遊戲中認識法國大革命的背景。(圖／翻攝自BiliBili)

圖文／CTWANT

法國聖母院於2019年發生大火，當時知名遊戲廠商育碧就曾表示，在製作遊戲《刺客教條：大革命》的過程中，開發團隊曾耗時2年對聖母院進行完整的數位掃描與建模，可以將這些資料提供給官方做重建使用。也由此可見，育碧對於時空背景的刻畫是採取深入且寫實的方式進行，細膩的程度就連法國政府都相當認可。現在有一名中國的歷史老師在課堂上直接遊玩《刺客教條：大革命》，讓學生從遊戲中理解法國大革命當時的背景與人文。

中國UP主長安沐雨梓，平日除了製作影片記錄生活外，真實身分也是一名學校的歷史老師。近期他上傳了一段影片，影片中，他直接打開知名遊戲《刺客教條：大革命》，一邊拿著控制器操作著遊戲中的角色，一邊講解畫面中出現的元素，大從知名景點建築物，到NPC身上的服飾風格，還有當時的人文背景。甚至連教堂中懸掛的旗幟，也成為他解釋法國現今國旗的淵源素材。

長安沐雨梓也在影片中的說明欄位表示「2013年，經朋友推薦遊玩《刺客信條》（遊戲簡中譯名）了解歷史； 2018年，曾寫文章構想用《刺客信條》表達歷史； 2023年，在歷史課上操作《刺客信條》講述歷史，10年前的相遇，5年前的想，今日的實現」而他也解釋為何會選擇用遊戲來介紹歷史，是因為希望強化學生對於重大歷史事件的印象，同時不要只有課本中的記憶「重點在於培養學生歷史學習興趣，直觀感受法國大革命與巴黎城市風貌」。點此觀看影片

其實從長安沐雨梓的頻道中也可以看到，他不僅用《刺客教條》來講述法國歷史，他甚至還拿知名射擊遊戲《戰地風雲1》開章的遊戲片段，從遊戲中士兵的視角，來體驗第一次世界大戰中戰爭殘酷。點此觀看影片

延伸閱讀
普發6千登記入帳恐失敗？財政部揭4原因　「這天」務必上網查詢
6師長霸凌「管教」台中學生　呂秋遠痛訴：孩子是被逼死的
60歲婦夜夜「嗷嗚」發狼嚎聲嚇壞尪　醫揭真實病因

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
iPhone「隱藏功能」超強大！果粉實測完崩潰：白花好多錢
百萬後宮型YouTuber　認了拆夥3妹！
抓狒狒「發動最大規模圍捕」　獸醫射2槍沒中！牠2地逃亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

搬PS4進教室！歷史師上課玩《刺客教條》　帶學生認識法國大革命

老翁堅持20年「每天運動8小時」　後果慘了…竟無法走路

周鴻禕：中國有能力發展自己的ChatGPT　不存在難以逾越的障礙

陸出現「累牛」提神飲料！他喝一口「味道超怪」才知上當了

男子地鐵上脫褲「開大」　一旁乘客看到吐了

庫克訪問北京　稱蘋果與中國30年來「共同成長」

曾毓群：寧德時代不造車　對新能源車快速增長有信心

靈隱寺香客「瘋狂放生」害死烏龜！屍體「裝滿整水桶」還撈不完

女子夜夜「嗷嗚」發狼嚎聲！老公嚇壞...醫曝背後原因

小米Q4淨利大減67.3%　盧偉冰看好下半年手機市場好轉

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！　男星無尊站旁邊…眼神露餡了

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

吳慷仁放閃「每天都親邵雨薇」　環抱小S：妳比林志玲漂亮

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

搬PS4進教室！歷史師上課玩《刺客教條》　帶學生認識法國大革命

老翁堅持20年「每天運動8小時」　後果慘了…竟無法走路

周鴻禕：中國有能力發展自己的ChatGPT　不存在難以逾越的障礙

陸出現「累牛」提神飲料！他喝一口「味道超怪」才知上當了

男子地鐵上脫褲「開大」　一旁乘客看到吐了

庫克訪問北京　稱蘋果與中國30年來「共同成長」

曾毓群：寧德時代不造車　對新能源車快速增長有信心

靈隱寺香客「瘋狂放生」害死烏龜！屍體「裝滿整水桶」還撈不完

女子夜夜「嗷嗚」發狼嚎聲！老公嚇壞...醫曝背後原因

小米Q4淨利大減67.3%　盧偉冰看好下半年手機市場好轉

好心運將幫開車門！身障女「一熟練舉動」遭罵翻：害死其他人

粉紅外表黑色戰力　BLACKPINK是生產線模型製的熱銷品

台東拖板工程車晚間「離奇落海」　警消潛水找不到司機

羅蘭「認愛這動漫」引退粉潮！　他淡定回：我只有穿鞋時才低頭　

泰國大選5月登場　總理帕拉育獲提名競選連任

藍北市第7選區立委初選登記大爆炸「剔除4人」　費鴻泰徐巧芯對決

搬PS4進教室！歷史師上課玩《刺客教條》　帶學生認識法國大革命

MotoGP／首屆超級星期六「杜卡迪包辦冠亞軍」！葡萄牙站周六戰報

韓正妹網紅來台留學　卻因「初見面1件事」直呼：台灣人好可怕！

烏克蘭稱穩住「巴赫姆特」戰局　北歐擬建聯合防空系統

2哈等紅燈相遇！車內興奮轉圈 話匣子開不停飼主苦笑：聽不懂

大陸熱門新聞

翁20年「每天運動8hrs」竟無法走路

師玩《刺客教條》教學生法國大革命

男從台灣網購假槍遭判無期　法庭怒吼

她貸款斗內直播主後逝！子女見債崩潰

前交通局長孫女炫富！嗨喊家產9位數

女疑1原因「隱居深山」　母：8年沒找到

男子地鐵上脫褲開大　一旁乘客看到吐了

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

女子夜夜「嗷嗚」發狼嚎聲！醫曝背後原因

周鴻禕：中國有能力發展自己的ChatGPT

乳房檢查醫突開門！女怒上空被看光

香客狂放生害死烏龜　屍體裝滿整水桶

庫克訪北京　稱蘋果與中國共同成長

更多熱門

相關新聞

韓正妹網紅來台留學　「初見面1件事」直呼：台灣人好可怕

韓正妹網紅來台留學　「初見面1件事」直呼：台灣人好可怕

剛踏入YouTube領域的韓國正妹May（尹玫伊）近期來台留學，他也初次體驗到台灣人「熱情的好客」，被YouTube頻道「不要鬧工作室」的強尼拉著到處體驗台灣美食。面對如此突如其來的大量美食攻擊，也讓May直呼「台灣人好可怕」。

翁20年「每天運動8hrs」竟無法走路

翁20年「每天運動8hrs」竟無法走路

清明掃墓13禁忌曝！做1事恐招惹亡靈

清明掃墓13禁忌曝！做1事恐招惹亡靈

房東突喊「1度電7.7元」！租屋妹嚇壞：會不會太扯

房東突喊「1度電7.7元」！租屋妹嚇壞：會不會太扯

香客無腦放生烏龜　佛聲中一隻隻暴斃「龜屍如山」

香客無腦放生烏龜　佛聲中一隻隻暴斃「龜屍如山」

關鍵字：

周刊王歷史老師刺客教條法國大革命

讀者迴響

熱門新聞

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

《以神之名》邪教教主提告Netflix！

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

最大規模圍捕狒狒　牠外帶地瓜逃亡

雷曼前高層預言慘劇重演：美國50家銀行會倒

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

林俊傑世紀合體「超大咖南韓男神」　粉絲看哭

快訊／全聯開出2張頭獎發票！

即／台南、高雄實施人工增雨

後宮型YouTuber爆拆夥　神級美腿去了《木曜4》早藏玄機

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

啦啦隊新制服曝光！壯壯一穿「半球滿出來」

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面