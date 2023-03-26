孫女偷換！觀音畫像「變超人力霸王」　奶奶拜1個月才知氣暈了

▲大陸廣東一名調皮的孫女，竟然把奶奶每天拜的觀音畫像換成奧特曼（超人力霸王、鹹蛋超人），沒想到奶奶竟然也拜了一個月。（圖／翻攝自奧特曼微博）

圖文／CTWANT

廣東一名孫女調皮捉弄信佛的奶奶，竟然把家裡的觀音菩薩畫像換成《超人力霸王》的假面超人奧特曼，奶奶甚至拜了一個月都沒有發現，直到最後孫女忍不住才告訴奶奶，也讓奶奶得知後相當生氣。

▲奶奶的觀音畫像竟然被換成奧特曼版，讓奶奶知道後相當生氣。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，廣東一名孫女捉弄信佛的奶奶，將奶奶每天拜的觀音菩薩畫像，換成奧特曼坐在蓮花上。沒想到奶奶還這樣拜了一個月，直到孫女自己忍不下去，才告知奶奶觀音畫像被換了。

這讓奶奶相當生氣，雖然孫女跟家人都忍不住笑了出來，但奶奶也無可奈何，不少網友也認為，「奶奶心裡肯定非常自責，孫女實在不該拿這件事來開玩笑」、「一點也不好笑，這不關乎迷信的問題，而是尊重的問題，自己奶奶重視的東西就不要隨便動」。

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