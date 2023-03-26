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獨／狒狒桃園逃走中！　一旦「落網」可能去處曝

▲▼桃園狒狒逃亡，農業局追捕進度。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園狒狒逃亡中，農業局假日持續追捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

「狒騰」全台的東非狒狒，持續在桃園逃竄中，桃園市農業局持續展開圍捕作業，農委會林務局今（26日）表示，一旦這隻狒狒「落網」，將請地方政府先確認物種、找違法飼養者，並予以開罰；就算找到飼主也會沒入，並考慮安置在台北市立動物園或屏科大野生動物收容中心。

林務局保育組科長鄭伊娟表示，一旦狒狒圍捕成功，將先請桃園市政府確認品種，找到可能的飼養者，如果是一般民眾私自飼養，將先依照「野生動物保育法」第31調開罰1到5萬元，並且沒入，目前初步考慮安置地點包括台北市立動物園和屏科大野生動物保育中心。

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鄭伊娟說，目前林務局所屬野生動物收容中心包括台北市立動物園、南投特生中心，以及屏科大，而北動和屏科大因為都有飼養靈長類動物，是優先選擇收容地，但考量屏科大交通路途較遠，很可能送往北動，因該園本身也有10隻東非狒狒在展示區，經過一個月檢疫期後，未來也可能出現在台北市立動物園的展示區內。

為釐清這次脫逃的東非狒狒是否來自六福村，園方清點後發現，還比原先登記數量多出1隻。鄭伊娟說，已請新竹縣政府釐清園區實際飼養靈長類種類與數量，並更新清冊及落實查核作業，林務局也會請相關領域專家學者協助進行物種確認、數量清點、環境設施精進及以更周全的方式建立個體登記。

▲▼ 直擊狒狒民宅偷地瓜 。（圖／胡先生授權提供）

▲脫逃狒狒一度入侵民宅，撞見屋主還嚇到轉身就跑。（圖／胡先生授權提供）

鄭伊娟指出，六福村的狒狒是非常早期即引進，數量龐大且採大面積戶外放養方式，若要強制每隻個體都立即註記，須進行捕抓及麻醉始能植入晶片，對個體會造成緊迫，甚至造成生命風險，仍待新竹縣府與專家討論後，找出更妥善的個體管理方式。

此外，林務局表示，經獸醫相關學者專家研判，遊蕩在桃園街頭的狒狒，因地緣關係，比較可能還是從六福村脫逃，但目前園方仍極力否認。鄭伊娟說，若狒狒圍捕成功後，將請獸醫專家先依據身體特徵與六福村狒狒比對，是否同屬同一種源，若難以判定，可能要以採集DNA方式鑑別，但須耗時三個月到半年，還要從國外購買相關基因序列做比對，屆時會再多方評估。

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