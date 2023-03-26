陸「90後」兒接管父1700億王國　繼母氣炸爭權

▲鄭駒接任杉杉集團董事長，繼母周婷爭權。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸市值400億元人民幣（約新台幣1766億元）的杉杉集團，創辦人鄭永剛2月11日突發心臟疾病去世，享年65歲。公司董事會本月全數11票通過，決議讓鄭現年32歲的兒子鄭駒接任董事長，此舉卻引發鄭遺孀周婷的反彈，身為鄭駒繼母的她當天在會議抗議決議未經她審閱和允許，已明顯違規，她才是公司的實際控制人。

綜合陸媒報導，1991年次的鄭駒親生母親為鄭永剛前妻，周婷則是鄭駒的後母。公司於本月23日召開股東大會，周婷下午進入會場抗議，表示她身為鄭永剛現任配偶及3名親生子女的法定監護人，基於繼承順序理應由她作為第一繼任者，她才是杉杉股份的實際控制人。

周婷指控董事會在未經她審閱和同意議案下，擅自進行審議並對外發布消息，已經明顯違規，而且董事會的做法損害了她與子女的合法繼承權，更違背鄭永剛的遺願。

鄭永剛在上世紀90年代創立杉杉品牌，在中國大陸服裝業占有一席之地，主要業務包括服裝，旗下擁有20多個品牌，後跨足新能源科技、偏光片等產業，並自2002年至今連續20年位居中國前500強企業，目前市值約400億人民幣。

周婷原先是一名電視台主持人，和鄭永剛婚後育有3女，是鄭駒的繼母。據了解，鄭駒早在鄭永剛過世前，就身兼公司多項重要職務，2019年9月出任杉杉集團董事、副總，2020年1月升任杉杉集團總經理。