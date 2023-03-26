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烏克蘭稱穩住「巴赫姆特」戰局　北歐擬建聯合防空系統

▲▼巴赫姆特（Bakhmut）附近的烏克蘭防空部隊軍人。（圖／路透）

▲烏克蘭稱穩住巴赫姆特戰局。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭當局表示，烏軍正成功穩住巴赫姆特市周圍戰局。另一方面，瑞典、挪威、芬蘭與丹麥希望建立統一的北歐防空系統，以應對來自俄國的威脅。

●俄烏最長戰役 烏克蘭：成功穩住巴赫姆特戰局
烏克蘭當局表示，烏軍正成功穩住巴赫姆特市（Bakhmut）周圍戰局。烏東城市巴赫姆特之戰是自俄羅斯入侵以來兩軍交戰時間最長戰役，該市已被戰火摧毀。

法新社報導，巴赫姆特據估計曾經約有7萬人口，但在歷經俄烏兩軍數月以來的激烈戰鬥後，當地幾乎已經沒有平民。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）在與英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）通話後於指出，前線局勢在「巴赫姆特方面最為難困」。

扎盧茲尼在臉書上表示：「由於國防部隊的巨大努力，我們正成功穩定當地情勢。」

根據英國國防部最新情報更新，俄國對巴赫姆特的進攻「大致上已經停滯」。

●面對俄羅斯威脅 北歐擬建立聯合防空系統
瑞典、挪威、芬蘭與丹麥的空軍指揮官表示已簽署意向書，希望建立統一的北歐防空系統，以應對來自俄羅斯日益成長的威脅。

根據4個國家軍方聲明，這項防空計畫目的是希望能在北大西洋公約組織（NATO）現行已知方式下聯合運作。

丹麥空軍指揮官達姆少將（Jan Dam）向路透社表示，去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭，引發北歐整合空軍武力的行動。

達姆表示，「我們的聯合機隊可與一個歐洲大國相提並論。」

●澤倫斯基否認與普丁對話可能 籲歐美速援彈藥
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受日本讀賣新聞專訪時說，現階段沒有可跟俄羅斯進行和平談判的條件；他也坦承烏東前線戰況不佳，呼籲歐美國家盡速增援彈藥。

讀賣記者利用澤倫斯基視察完烏南主要城市赫松（Kherson）後，在返回首都基輔的總統專用火車內進行約一小時的訪談。

有關跟俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對話的可能，澤倫斯基說，現階段完全沒有可進行和平談判的條件，「首先俄羅斯必須離開烏克蘭的領土」，也「無法信賴」普丁的停戰。

澤倫斯基也談到烏東前線戰況不佳，「因為缺乏彈藥」，希望歐美國家能加速提供烏克蘭彈藥及戰車。

▲▼俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。（圖／達志影像／美聯社）

●俄前總統：莫斯科想在烏克蘭境內建非軍事緩衝區
俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，俄國想在烏克蘭境內已併吞的地區周圍建立非軍事緩衝區，並表示如果無法建立此類緩衝區，可能有必要在烏克蘭深入推進。

梅德韋傑夫是普丁的盟友，扮演普丁在輿論方面的最鷹派官員。他表示，俄國需要在其宣稱擁有主權的地區周圍建立非軍事化走廊。而烏克蘭表示，永遠不會接受俄國對這些地區的控制。

身為俄羅斯聯邦安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席的梅德韋傑夫接受俄國媒體採訪時表示：「我們需要實現為了保護自身領土而設定的所有目標，即俄羅斯聯邦領土。」

梅德韋傑夫表示，我們需要「驅逐所有廣義上的當地外國人，建立一個不允許部署任何射程70至100公里中短程武器的緩衝區，使其非軍事化」。

他說，如果無法建立這樣的區域，俄國將不得不進一步向烏克蘭推進，拿下首都基輔，甚至是烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）。

●烏稱俄攻巴赫姆特火力減弱 但猛轟頓巴斯南北前線
烏克蘭軍方表示，儘管俄羅斯在巴赫姆特附近的攻擊力道減弱，但俄軍24日攻打烏東頓巴斯地區（Donbas）北部與南部的前線地帶。

路透社報導，烏克蘭的軍事報告稱，從利曼（Lyman）到庫皮揚斯克（Kupiansk）劃出路線沿途，以及在較南方的頓內茨克市（Donetsk）郊外市鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）都發生了激烈戰鬥。頓內茨克市目前由俄羅斯占領。

●俄烏兩軍草率處決戰俘 聯合國表關切
聯合國表示，他們對俄羅斯與烏克蘭部隊都出現在戰場上草率處決戰犯一事「深感關切」。

法新社報導，烏克蘭近日指控俄軍殺害一名烏軍俘虜，有畫面顯示他在大喊「榮光歸烏克蘭」後遭槍斃。

聯合國烏克蘭人權監測團（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）團長包格納（Matilda Bogner）在基輔舉行記者會指出，她的組織最近記錄到俄烏雙方都有殺害戰俘情事。

包格納說：「我們對於烏克蘭武裝部隊草率處決多達25名俄國的戰俘及失去作戰能力人員深表關切。」

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