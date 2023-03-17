年薪200萬老公逼妻「按表操課」嘿咻　不從半夜趕回娘家她不忍了

▲年薪200萬的老公要求老婆房事要按表操課。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名年薪200萬的國營事業研究員阿國（化名），2011年和老婆阿莉（化名）結婚後，育有2名子女，但阿國不但個性暴躁易怒，有時還會動手，離譜的是阿國竟要阿莉「按表操課」上床，一旦不從就言語暴力相向，甚至還曾半夜把阿莉趕回娘家，讓阿莉身心備受煎熬，提起離婚訴訟，地院和高雄高分院法官認為，兩人分居6年幾乎沒互動，也沒有互信和維持婚姻的基礎，判准離婚。

判決指出，阿國和阿莉是2011年10月結婚，有2名小孩，阿莉指控阿國個性暴躁易怒、控制欲強，情緒控管不佳，經常因日常生活瑣事不順其意，即情緒失控、大聲辱罵她和小孩，甚至動手打人，而且還要求她在固定時間行房，性生活要「按表操課」，甚至曾經因為她不願配合房事，竟在半夜趕她回屏東娘家，讓她身心失衡，不堪暴力恐懼陰影。

阿莉在2014年曾提出離婚訴訟，但後來因為考量給未成年子女完整家庭，於是又撤回，後來兩人在2015年簽訂婚後協議書，試圖努力維繫兩造婚姻，但阿國卻沒有改變，持續有暴力行為，常強制阿莉陪同參加宗教活動，也常常為了個性問題發生爭吵，甚至出遊時也會也會頻繁出現情緒失控、謾罵等行為，阿莉終於忍無可忍，先搬回娘家後，向高雄地院訴請離婚。

▲老婆一旦不從就言語、暴力相向。（示意圖／視覺中國CFP）

阿國則辯稱阿莉生小孩後罹患產後憂鬱症，加上兩人皆忙於工作及教養子女，疏於情感交流，但兩人在接受婚姻諮商後，逐漸化解心結，撤回訴訟，但阿莉卻搬離原本的家，帶著女兒回屏東娘家，只有周末才偶爾回家，他按月匯款1萬元給阿莉，也在節日給予關心及贈送禮物，不希望離婚。

法官調查阿莉的對話錄音發現，她拒絕配合房事時阿國嘉曾怒嗆以「不要做就不要做啦！什麼東西啦！娶這個妻子是要做什麼？」、「你跟你媽講就知道了啦！你看人家一個禮拜做幾次就知道」、「回去回去，哭夭！妳跟妳爸說啦！說妳不做愛不想要做愛！叫妳老爸給我解釋！」等話，

一、二審法官都認為，阿國個性暴躁易怒、控制欲強、情緒控管不佳，而且兩人分居6年多，鮮少聯繫，感情疏離，已難繼續維持婚姻，都判決離婚獲准，阿國後來也沒上訴，全案確定。