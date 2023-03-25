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社會 社會焦點 保障人權

女富商內湖遭劫500萬　4名搶匪凌晨遭羈押禁見

記者黃宥寧、柯沛辰／台北報導

台北市內湖23日傳出女富商遭4歹徒劫走500萬元，但由於女富商婉拒護鈔，事後態度詭異，也無法說明金錢來源及用途，被警方懷疑是「黑吃黑」。士林地檢署24日複訊黃、莊、陳、邱4名搶匪後，認為有逃亡、滅證及勾串之虞，聲請羈押禁見，法院於25日凌晨裁准。

根據警方調查，35歲謝姓女中古車商23日持2本存摺，在2名男子陪同下，先後前往南港國泰世華、內湖一銀新湖分行提領195萬元、500萬元，總計695萬元現金。過程中，謝女面對行員詢問用途、是否需警方護鈔，均低調婉拒。

不過，當謝女一行人23日下午剛踏出一銀新湖分行，準備上車離去時，26歲陳男、25歲莊男、22歲黃男、21歲邱男等4名嫌犯突然衝出行搶，並使用辣椒水攻擊，成功得手500萬元現金後離去，結果案發1小時後被逮。

▲▼500萬搶匪 。（圖／記者郭世賢攝）

▲4名搶匪犯案後1小時就狼狽落網。（圖／記者郭世賢攝）

警方調查發現，4名搶匪都是詐騙集團成員，疑似不滿謝女，進而「黑吃黑」。事後，謝女低調報案，看到媒體還稱「我皮夾不見了，來報案不行嗎？」甚至一度拿外套遮蓋面容，讓案件更添疑點。知情人士透露，很可能是一起黑吃黑案件，「否則誰會知道上面有錢？」但確切案情仍待警方抽絲剝繭釐清。

士林地檢署24日密集訊問後，認定4人有逃亡、滅證及勾串之虞，依加重強盜等罪向法院聲請羈押禁見，且為釐清金流，也將未被搶走195萬元等所有現金扣案。士林地院召開羈押庭後，25日凌晨裁准4人收押禁見。

▼4名嫌犯凌晨遭羈押禁見。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北女25秒被搶500萬疑「黑吃黑」！26歲主嫌曝光　4嫌拒夜間偵訊。（圖／記者黃彥傑攝）

▼女富商一度趴地痛哭「我皮夾不見了，來報案不行嗎？」（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼女富商趴地。（圖／記者黃彥傑翻攝）

 

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