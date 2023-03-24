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社會 社會焦點 保障人權

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　她趴地痛哭崩潰喊：只是皮夾不見

記者張君豪、黃彥傑、劉人豪／台北報導

台北市內湖區一名謝姓女富豪23日下午分別到南港區國泰世華、內湖區一銀新湖分行提領多達695萬元現金，途中遭4人用辣椒水搶走500萬元現金，女富商步出派出所，趴地痛哭抱怨「我皮夾不見了，我來報案不行嗎」，似乎想避重就輕，警方偵辦後，懷疑此案是「黑吃黑」。

▲▼女富商趴地。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲女富商趴地痛哭，怪大家誤會她。（圖／記者黃彥傑翻攝）

謝女被搶走500萬元現金後，無法向警方說出金錢來源及用途，堅持等律師到場才願意說明。等到律師陪同製作筆錄，女富商拿起外套遮住頭步出派出所，沒想到女富商走沒多久，突然趴在地上痛哭，「我只是皮夾不見了，我來報案有什麼不對嗎，你們這樣針對我是怎樣啦」。

▲▼女富商說皮夾不見。（圖／記者黃彥傑攝）

▲女富商被搶500萬，僅說皮夾不見。（圖／記者黃彥傑攝）

女富商強調，「我根本不知道發生什麼事，你們一直踩我是怎樣，我的腳很痛」，律師跟警員見狀立即上前將她扶起，並且安慰「沒事沒事」，女富商繼續抱怨「你們為什麼要這樣子，我們要走了」，對現場媒體表達不滿，隨即緩步低調離開。

警方調查，35歲的謝姓女子，23日持2本存摺，由2名男子陪同前往2家銀行提領共計695萬元現金，謝女先在南港提領195萬元，又到內湖提領5百萬元，但是第2家銀行提領完畢後，3人上車駛離銀行，過了3分鐘停在路邊，26歲陳男等4人見狀立刻上前行搶。▲▼ 。（圖／記者攝）

▲4人被逮時趴地。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，26歲陳姓男子、25歲莊姓男子、22歲黃姓男子、21歲邱姓男子等4人都是詐騙集團成員，疑似不滿謝女而黑吃黑，23日下午3時許搶走500萬元現金後逃逸，並於案發後1小時被逮。警方偵辦後，懷疑此案是「黑吃黑」，，知情人士強調「否則誰會知道上面有錢」，但確切內幕也需要警方抽絲剝繭釐清。另外，謝女23日委託文男、曾男開車載她，因此檢察官要求兩人到士林地檢說明具結。

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