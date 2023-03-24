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「華為美學」嚇壞網友！鏡頭模組撞臉無尾熊、背後像「摔到」

▲華為P60 Art鏡頭撞臉無尾熊。（圖／翻攝自華為官網／達志影像）

▲華為P60 Art鏡頭被笑撞臉無尾熊。（圖／翻攝自華為官網／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

華為昨（23日）發表旗艦手機「HUAWEI P60」系列，其中，變形版P60 ART的背後鏡頭模組卻有點「怪怪的」，有眼尖網友發現，撞臉了無尾熊，且背後看似一台摔壞的P60 Pro。

華為在P60系列推出特別版「HUAWEI P60 ART」，外型與P60差不多，不過在鏡頭模組上改為不規則的橢圓形模樣，官網聲稱此為「藝術美學」、「勾勒出島嶼形狀」，也因此鏡頭變得更凸，其中超廣角鏡頭提升到4000萬素，但網友們卻對此「華為美學」並不買單，直呼：撞臉無尾熊、不好看。

▲▼ 。（圖／）

▲大陸網友稱華為的「HUAWEI P60」系列，橫放會變成「表情包」。（翻攝自華為官網）

大陸網友們看完後表示，「鏡頭佈局說不出來的彆扭，感覺怪怪的，但又覺得蠻好看」、「變表情包」、「到這麼多人吐槽醜，感嘆人的審美終於恢復正常了」、「設計這麼大的鏡面更容易刮花嗎，毫無用處」、「不敢說醜怕被人噴，只能說我欣賞不來」、「像後蓋玻璃碎了」。

▲▼ 。（圖／）

▲鏡頭模組為不規則的橢圓形設計，網友笑稱是不是「摔到了」。（翻攝自華為官網）

台灣PTT網友則是認為，背後的鏡頭模組撞臉「無尾熊」、「天啊 看看那鏡頭區設計~華為美學...」、「蠻可愛的，像無尾熊」、「ART背面有夠醜」、「那art版外觀真的一言難盡...這代全系列風聲好像都沒很好」、「這設計好有年代感」、「還蠻可愛的，像無尾熊，但我不會買」。

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