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大陸 大陸焦點 特派現場

美再將14間中企列入「未核實清單」　陸使館：將採取措施維護權益

▲▼中美,大陸,美國,貿易戰,好感度（圖／路透社）

▲中美衝突升溫。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國商務部工業與安全局（BIS）在當地時間3月23日宣布，將14家中國大陸公司列入出口管制清單，這意味著美國出口商在向這些公司發貨之前需要經過更多調查。

據路透社報導，這14家公司包括億控國際（ECOM International）和HK P&W Industry，這兩家公司沒有回應置評請求。

美國商務部「未經核實清單」意味著美國政府無法核實其出口產品的最終用戶，和最終用途的合法性和可靠性，也無法確認名單上的實體在使用美國產品時是否懷有惡意。被列入「未經核實清單」的實體必須在60天之內證明產品的最終用途，否則將被列入限制強度最高的實體清單。

美國商務部副部長格雷夫斯（Don Graves）在一份聲明中說，「執行我們的出口管制是保護美國國家安全的重要組成部分。我們致力於使用我們掌握的所有工具來確定美國先進技術在全球的使用情況。」

中國駐華盛頓大使館的發言人說，中國強烈譴責並堅決反對美國濫用出口管制措施和利用國家權力壓制和遏制外國公司的舉動。發言人還敦促，美國停止其「錯誤」做法，中國將採取必要措施，堅決維護中國公司的合法權益。

美國商務部此次還將土耳其、阿拉伯聯合大公國、德國、保加利亞、加拿大、印尼、以色列、馬來西亞、沙烏地阿拉伯和新加坡的其他18個實體添加到「未經核實清單」中。

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