上班時段鳳頭蒼鷹幼鳥躺路中　竹南熱心民眾Call警急救援

▲一隻野生保育類猛禽鳳頭蒼鷹疑受傷，今(24日)上午淪落苗栗縣竹南鎮公義路，被民眾救起call警送醫。（圖／警方提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮公義路今(24日)上午有民眾發現一隻受傷的保育類猛禽鳳頭蒼鷹幼鳥，由於正值上班時段，公義路車流量相當大，民眾將受傷幼鳥救起後報警協助，警方將落難猛禽帶回派出所安置，通知農政單位人員送動物醫院檢查。

竹南警分局表示，今(24日)上午7時許接獲民眾報案稱，在竹南鎮公義路上有一隻受傷幼鳥倒臥道路中，報請警方協助，大同派出所趕緊派員警前往處理。

由於當時正值上班時段，該路段往來人車眾多，員警到達現場了解，原來是路旁店家發現，該幼鳥不知道為何會出現在馬路中間，精神狀況不佳，一副病懨懨的樣子，為維護幼鳥安全，並避免交通事故發生，熱心民眾已先行將幼鳥放在紙箱內，等待警方到來處理。

經查詢相關資料，該幼鳥是二級保育類動物-鳳頭蒼鷹，員警趕緊先將幼鳥帶回派出所，並聯繫縣政府農業處自然保育科前來接管照護幼鳥，送往動物醫院檢查。

竹南警分局表示，本次幸好有熱心民眾發現道路中幼鳥有危險，先將幼鳥救起，並通知員警儘速到場處理，得以保全鳳頭蒼鷹幼鳥性命安全，否則車來車往，後果不堪設想。