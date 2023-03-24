　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道7號來了！1357.9億新建「林園-仁武」　全線23km通車時間曝

▲國道7號規劃路線與交流道區位圖。（圖／高雄市交通局提供）

▲國道7號規劃路線與交流道區位圖。（圖／高雄市交通局提供）

記者許宥孺／高雄報導

期盼15年，國道7號昨(23)日正式獲行政院核定！總經費1357.9億元，未來市區東側將新增1條南北向高速公路，路線由小港南星路一路往北至國10仁武，2025年動工，2030年完工，分標施工、分階段通車，將為高雄交通環境帶來嶄新變革。

國道7號歷經15年推動，尤其環評程序就長達10年，最終於去年通過環評審查，上個月由國家發展委員會審查通過，23日獲中央核定，總經費約1357.9億元，全線23公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國7設置達7處交流道，沿高雄東側山麓經林園、小港、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區，未來將透過高屏2快可以轉銜至國1。高雄市交通局預計，通車後將可減少國1市區壅塞路段約24%交通量，減少國10目前壅塞路段(仁武-鼎金系統)約29%交通量，台88線目前最瓶頸路段(五甲-鳳山)也會減少約30%的交通量。

高雄市長陳其邁表示，國7是攸關市民交通安全、港區貨運量能的重大建設，兼顧交通與經濟發展，感謝中央支持及民代們積極爭取，接下來一定要做好動工前最重要的整備工作，重大建設間界面須先互相整合，像是貨櫃車專用道、捷運小港林園線、高屏2快及高鐵南延至屏東等重大交通建設。

交通局長張淑娟表示，和中央的界面協調會議已著手進行，交通局會擔任好中央和地方的溝通協調角色，讓建設期程可以順利進行，未來持續與中央研議如何善加利用智慧運輸系統手段，讓國道周遭交通順暢不壅塞。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
最辣議員病6天瘦了！　「半球炸裂」蝴蝶結快撐不住
姓名有「4同音」衝了！　王品「尬鍋」整桌打折
6000元還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元
快訊／資深男星癌逝！　享壽74歲
機長飛一半倒下！　乘客接手神救援
「大谷翔平是天邪鬼」　栗山英樹故意等他開口關門

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

央行再升息半碼　教部：就學貸款在學生仍不受影響

首惜廚師甄選開跑　環保署祭70萬獎金廣邀好手挑戰

2023好朋友春日趴來啦！　4／22就在臺灣當代文化實驗場

最辣議員病6天瘦了！洩白皙細腰　「南北半球炸裂」蝴蝶結快撐不住

朝聖大甲傳說地瓜球「又大又Q」！他曝閃光燈超近視角…更凶了

久旱不雨！日月潭水位掉了兩層樓高　玄光碼頭右側引橋封閉

6000元還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

國道7號來了！1357.9億新建「林園-仁武」　全線23km通車時間曝

春雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C雨最猛時段曝！清明連假天氣差

獨／處理重大學倫辦法現爭議　台大：最快6月通過「下學期實施」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

架設4米圍牆+天地電網！　六福村曝防狒狒脫逃措施

央行再升息半碼　教部：就學貸款在學生仍不受影響

首惜廚師甄選開跑　環保署祭70萬獎金廣邀好手挑戰

2023好朋友春日趴來啦！　4／22就在臺灣當代文化實驗場

最辣議員病6天瘦了！洩白皙細腰　「南北半球炸裂」蝴蝶結快撐不住

朝聖大甲傳說地瓜球「又大又Q」！他曝閃光燈超近視角…更凶了

久旱不雨！日月潭水位掉了兩層樓高　玄光碼頭右側引橋封閉

6000元還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

國道7號來了！1357.9億新建「林園-仁武」　全線23km通車時間曝

春雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C雨最猛時段曝！清明連假天氣差

獨／處理重大學倫辦法現爭議　台大：最快6月通過「下學期實施」

天母第一家！阿緯開的文青蝦仁飯專賣店插旗大葉高島屋

碩士狼師是「蘿莉控」！校史室前硬抱9歲國小女童　下場慘了

全美第一槍　猶他州未成年人用社群媒體「要取得父母同意」

央行再升息半碼　教部：就學貸款在學生仍不受影響

為這座城市提升顏值　我與我的時尚配件Opel Mokka

本土劇一哥缺錢「幫我繳6萬保證金」　熟女急匯款險被騙

眼科醫師拼成「藥王」467億身家當首富！近況超慘　遭法院億元懸賞

周純如回鍋「Money101母公司」行銷長　首位台灣女高層

金柱赫離世後「我失去了笑容」　摯友韓政秀患恐慌症：這世界只剩我了

黃偉哲也發「狒」文　臉書PO 照片喊：我沒亂跑、歡迎合照！

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

生活熱門新聞

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

男童掃墓後高燒不退　醫：掃墓期是高峰

六福村清點東非狒狒　沒減少還比原呈報數多一隻

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

閏二月「4生肖」由衰轉旺運勢大翻身

超商買飲料中6.6萬現金　網哀號：沒看就丟了

南台灣飯店龍頭洗牌！　新霸主花2年擊敗老大哥高雄漢來

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

六福村清點東非狒狒　竟還多出一隻

雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C

今暖如夏37℃　周末變天「春雷乍響」北台濕涼16℃

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

暴跌10°C！周末雨彈轟炸全台發綠

達人停車　完美塞進「超窄騎樓」

更多熱門

相關新聞

BLACKPINK離台3天終於「官宣發文」！

BLACKPINK離台3天終於「官宣發文」！

南韓女團BLACKPINK於上周末在高雄世運主場館開唱，吸引不少網紅以及台灣藝人朝聖，而她們在20日旋風式離台後，終於在今（23日）釋出官方大合照，並發文表示很開心和歌迷一起度過了兩個「難以置信的夜晚」。

高雄蜂群路口狂飛　騎士被包圍嚇傻不敢動

高雄蜂群路口狂飛　騎士被包圍嚇傻不敢動

提早開行人綠燈5至10秒！北市4階段實施　「減少人車爭道」

提早開行人綠燈5至10秒！北市4階段實施　「減少人車爭道」

擄殺馬國女大生二審仍判死　梁育誌聆判皺眉頭

擄殺馬國女大生二審仍判死　梁育誌聆判皺眉頭

重機男迷航那瑪夏深山！追螢火蟲摔車求援　他慌問費用

重機男迷航那瑪夏深山！追螢火蟲摔車求援　他慌問費用

關鍵字：

高雄國道7號陳其邁林園仁武交通局

讀者迴響

熱門新聞

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

響尾蛇林家正開季自請離隊

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

男童掃墓後高燒不退　醫：掃墓期是高峰

六福村清點東非狒狒　沒減少還比原呈報數多一隻

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

解婕翎生日認愛！「紅帽男勤奮洗碗」一轉身網驚：姐夫是你

BLACKPINK離台3天終於「官宣發文」！

東芝董事會同意4500億收購案！股票將下市

快訊／信義區停車場驚見男屍　警封鎖調查中

親妹竟宣傳「姊姊做援交」！薔薔當眾給難看

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面