國道7號來了！1357.9億新建「林園-仁武」　全線23km通車時間曝

▲國道7號規劃路線與交流道區位圖。（圖／高雄市交通局提供）

記者許宥孺／高雄報導

期盼15年，國道7號昨(23)日正式獲行政院核定！總經費1357.9億元，未來市區東側將新增1條南北向高速公路，路線由小港南星路一路往北至國10仁武，2025年動工，2030年完工，分標施工、分階段通車，將為高雄交通環境帶來嶄新變革。

國道7號歷經15年推動，尤其環評程序就長達10年，最終於去年通過環評審查，上個月由國家發展委員會審查通過，23日獲中央核定，總經費約1357.9億元，全線23公里。

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國7設置達7處交流道，沿高雄東側山麓經林園、小港、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區，未來將透過高屏2快可以轉銜至國1。高雄市交通局預計，通車後將可減少國1市區壅塞路段約24%交通量，減少國10目前壅塞路段(仁武-鼎金系統)約29%交通量，台88線目前最瓶頸路段(五甲-鳳山)也會減少約30%的交通量。

高雄市長陳其邁表示，國7是攸關市民交通安全、港區貨運量能的重大建設，兼顧交通與經濟發展，感謝中央支持及民代們積極爭取，接下來一定要做好動工前最重要的整備工作，重大建設間界面須先互相整合，像是貨櫃車專用道、捷運小港林園線、高屏2快及高鐵南延至屏東等重大交通建設。

交通局長張淑娟表示，和中央的界面協調會議已著手進行，交通局會擔任好中央和地方的溝通協調角色，讓建設期程可以順利進行，未來持續與中央研議如何善加利用智慧運輸系統手段，讓國道周遭交通順暢不壅塞。