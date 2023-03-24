今暖如夏37℃　一圖看周末變天！「春雷乍響」北台濕涼16℃

▲今天白天「暖如夏」、最高氣溫上看37度。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天受南方氣團影響，全台大都晴時多雲，白天「暖如夏」、最高氣溫上看37度。明天至下周一(27日)鋒面影響；明日降雨由北部逐漸往中部擴展，南部地區亦將轉有局部短暫陣雨的機率，部分地區有「春雷乍響」的機率，北台灣轉濕涼。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(24)日仍受南方氣團影響，全台大都晴時多雲，白天「暖如夏」，各地區的最高氣溫仍在31度至37度左右。金、馬易有濃霧。

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今午後北部山區因「大氣不穩定」有雲層發展，北台部分地區有小範圍零星短暫降雨的機率。各地區平地氣溫：北部17至31度，中部17至34度，南部16至37度，東部19至35度。氣象局針對高雄市發佈橙色高溫燈號。

▲今天高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

明(25)日至下周一(27日)鋒面影響；明日降雨由北部逐漸往中部擴展，南部地區亦將轉有局部短暫陣雨的機率，部分地區有聽聞「春雷乍響」的機率；北台氣溫下降、轉濕涼，其他地區氣溫略降。下周日、一中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨的機率，下周日北偏涼、其他地區稍轉涼，下周一各地氣溫略升。

▲左圖：24日4：20真實色雲圖顯示，台灣附近雲層稀疏。右圖：4：30雷達回波合成圖顯示，陸上無降水回波。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

下周二、三(28、29日)鋒面雨帶遠離，東半部有局部短暫雨；下周二北部雨後多雲、中南部多雲時晴，下周三西半部多雲時晴；各地氣溫續升。下周四至周六(30至1日)鋒面雨帶再度移入，北部、東半部降雨較明顯。模式末期的模擬有較大的「不確定性」，各國模式皆不斷調整，應持續觀察。

氣象局粉專「報天氣 - 中央氣象局」貼出一圖看周末天氣，提醒周末受東北季風及降雨影響，天氣轉涼，中部以北、宜蘭，約16°C​；南部、花東、澎湖，約18-21 °C​；金馬，11-14 °C​。

▼明天北台灣轉濕冷低溫16度。（圖／Faceook／報天氣 - 中央氣象局）