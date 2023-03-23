獨／內湖500萬搶匪竟涉性侵案！ 女富商這原因警疑資金來源

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區行中路23日下午發生一起500萬元現金搶案，謝姓女富商先在南港區國泰世華、內湖區一銀新湖分行提領多達695萬元現金後，準備到行忠路搭乘友人駕駛的BMW M5跑車，未料卻遭4名歹徒尾隨拉開車門噴灑辣椒水，並動手搶走500萬元新台幣現金，所幸雙北市警局發動線上攔截圍捕，在案發後約1小時在新北市貢寮區、雙溪所警員持槍攔車，當場逮捕4名涉案搶匪，並起獲500萬元現金、辣椒水等證物。

▲內湖500萬現金搶案、搶匪居然曾涉性侵害案件。（圖／記者郭世賢翻攝）

但這起案件相當離奇，謝姓女富商被搶後，向警方表示日前透過友人介紹，向金主貸款要在北市開車行，她23日委託2名男姓友人開車帶她先後到南港、內湖區銀行臨櫃提領總計695萬元現金後，剛要上車就被歹徒行搶。

▲內湖23日下午發生一起500萬鉅款搶案，歹徒使用辣椒水噴灑導致駕駛無法反抗。（圖／記者黃彥傑攝）

根據警方調查，涉案主嫌陳男（26歲、經查有賭博、傷害等前科）及同車搶匪莊男（25歲、經查有妨害電腦、妨害性自主前科）黃男22歲、邱男21歲無前科，且4人並無幫派駐記，警方調查卻發現搶嫌與謝女同車友人認識，懷疑搶案是內神通外鬼策畫。

另外一方面警方也對謝女說法存疑，因謝女的身分是被害人，但遭搶後卻不願對提領695萬現金多做說明，甚至向警方表示「要等律師到場才願意做筆錄」迥然與一般被搶民眾態度不同，警方除了懷疑謝女友人夥同搶匪涉局行搶外，也將清查這起搶案發生的真正原因。

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