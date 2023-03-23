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社會 社會焦點 保障人權

台北女25秒被搶500萬疑「黑吃黑」！26歲主嫌曝光　4嫌拒夜間偵訊

記者張君豪、黃彥傑、郭世賢、鄒鎮宇／台北報導

台北市內湖區一名謝姓女富豪23日下午分別到南港區國泰世華、內湖區一銀新湖分行提領多達695萬元現金，途中換搭友人的BMW M5跑車時遭4人用辣椒水搶走500萬元現金。對此，警方偵辦後，懷疑此案是「黑吃黑」，目前4名嫌犯拒夜間偵訊，暫押分局拘留室休息。

▲▼台北女25秒被搶500萬疑「黑吃黑」！26歲主嫌曝光　4嫌拒夜間偵訊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台北一名謝姓女富豪被搶500萬，警方朝黑吃黑方向偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝姓女富商表示，她日前透過友人介紹，要貸款在台北開車行，因此23日委託2名男性友人載她到南港、內湖領695萬元現金，沒想到要上車時被4名男子用辣椒水搶走500萬元現金。

警方指出，涉案主嫌陳男（26歲、經查有賭博、傷害等前科）及同車搶匪莊男（25歲、經查有妨害電腦、妨害性自主前科）黃男22歲、邱男21歲無前科，且4人並無幫派駐記。

▲▼台北女25秒被搶500萬疑「黑吃黑」！26歲主嫌曝光　4嫌拒夜間偵訊。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼26歲陳姓主嫌。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北女25秒被搶500萬疑「黑吃黑」！26歲主嫌曝光　4嫌拒夜間偵訊。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查發現，搶嫌與謝女同車友人認識，懷疑搶案是內神通外鬼策畫；另外，4名落網的嫌坦承與被害人認識並有財務糾紛，協調不成才會下手，因此此案朝「黑吃黑」的方向調查。

此外，謝女被搶後不願意針對695萬元的現金說明，甚至向警方表示「要等律師到場才願意做筆錄」，與一般被搶受害者的態度不同。目前4嫌拒絕夜間偵訊，暫押分局拘留室休息，等待明天日出時間再行偵訊。

▼搶劫的4名嫌犯拒絕夜間偵訊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 搶劫歹徒4人抓到了。（圖／記者郭世賢翻攝）

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