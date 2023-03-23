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快訊／跌破百例！本土+97、增40死　1歲童重症「爆心肌炎+心衰竭」

▲▼3/16中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

輕症免通報後本土確診跌破百例！中央流行疫情指揮中心今（23）日公布最新數據通報，昨日新增新冠併發症（中重症）確定病例97例，皆為本土，無境外移入，另增40例死亡。另外在兒童重症方面通報2起MIS-C，皆一度引發心肌炎，其中一名1歲男童還合併心臟衰竭，一度住進加護病房搶救。

指揮中心公布，昨日(3/22)新增COVID-19(併發症)確定病例97例，分別為97例本土及0例境外移入；另新增40例死亡。另有舊制補通報個案54例。

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指揮中心分析，3/20輕症免隔離通報新制實施後，過去三天（3/21~3/23）平均每天新增109例併發症；死亡個案方面，上周（3/17~3/23）平均每天新增34死，再上一周平均死亡41例，和前一周相比趨勢仍是下降。死亡個案中，92%具慢性病史、69%未打滿3劑疫苗、92%為60歲以上。綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續呈下降趨勢。

▲▼指揮中心3/23公布本土病例分析及年齡分布。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心3/23公布本土病例分析及年齡分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日也公布2起兒童重症，都是MIS-C（兒童多系統發炎症候群），且都沒有接種疫苗，無慢性病史。其中1例為2歲女童，2/7曾經新冠確診，3/1開始發燒、頸部淋巴結腫，結膜炎、皮疹，3/3就醫收治一般病房，期間檢查出併發心肌炎、血壓降低，後續經過類固醇免疫球蛋白治療，3/16康復出院。

另外一例1歲男童，1/24新冠確診，2/27起發燒、皮疹、結膜炎，3/1就醫，因檢查有心肌炎合併心臟衰竭，收住加護病房，接受類固醇、免疫球蛋白治療，3/15出院。

兒童重症共316例，包括：MIS-C 207例、腦炎38例、肺炎(含細支氣管炎)34例、哮吼14例、家中死亡(含到院前死亡)11例、敗血症5例、心肌炎2例、其他(共病引起、新生兒感染等)5例。累計公布兒童死亡45例， 包括：腦炎16例、家中死亡(含到院前死亡)11例、肺炎(含細支氣管炎)10例、敗血症4例、哮吼1例、心肌炎1例、其他(共病引起等)2例。

▲▼指揮中心3/23說明MIS-C（兒童多系統發炎症候群）相關警示症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心說明MIS-C相關警示症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心3/23說明MIS-C（兒童多系統發炎症候群）相關警示症狀。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，全國COVID-19疫情持續下降，重症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。

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