本土猴痘連爆10起！4月個案會更多　名醫示警「這波累積恐達30例」





▲國內爆發多起猴痘個案，圖為患者大腿冒出數顆水疱。（圖／台南市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內在3月1日確診首例本土猴痘個案之後，不到一個月已經累積10例本土，分布北中南8縣市。感染科權威、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬受訪表示，目前情況只能說社區已經有潛在的個案，依照潛伏期推算1、2月可能就已經進入台灣，預期4月份病例可能更多，這波初估累積病例可能來到30例。

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▲猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診16例病例（10例本土、6例境外），均為男性，年齡介於20多歲至50多歲間，中位數約30多歲，以性接觸感染為主。其中本土病例分布為台北市、新北市各2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、雲林縣、高雄市各1例。

疾管署除匡列本土個案的高風險接觸者評估暴露後疫苗接種，針對高風險族群「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）也已經展開首波3000名的暴露前疫苗預約接種。

黃高彬表示，目前情況只能說社區已經有潛在的個案，但目前仍僅在同志等特殊族群，由於猴痘主要透過接觸傳播，像是皮膚或者傷口分泌物接觸，一般民眾風險較低；也建議這段期間應該要注意避免出入一些營業場所、性行為發生等高風險場所。

猴痘的潛伏期約為3-21天，通常為6-13天。黃高彬分析，潛伏期推算起來平均兩週，至少應該要2個潛伏期約1個月到1個半月時間，案例數沒有持續增加，疫情才算往安全方向。但如果特定族群仍持續有風險性行為活動，接下來4月病例可能更多是很正常的事情，預計累積個案可能來到20例到30例，現在就看猴痘疫苗接種是否能把疫情控制下來。

▲首批猴痘疫苗。（圖／疾管署提供）

猴痘疫苗第一階段僅於6都設置各1家合作醫院提供接種服務，分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。21日開放猴痘疫苗預約登記，首波3千名額9分鐘就預約額滿，22日起陸續開始接種。

疾管署發言人羅一鈞昨說明，首波預約分布有7成在雙北，兩處合計超過2100人登記；增購1萬劑疫苗4月初到貨，預期4月15日展開第二階段接種，屆時會擴點至六都以外，全台22縣市都有至少一處接種點，方便民眾打疫苗。

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。

提醒民眾，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。