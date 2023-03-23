詐領檢舉獎金700萬！海巡前中校遭宣告55年6月刑期定讞

▲前海巡分隊長詐領檢舉獎金近700萬，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

海巡署宜蘭查緝隊前中校分隊長沈大祥，2009年到2013年間利用人頭戶製作假筆錄，詐領7件私菸、私酒的檢舉獎金近7百萬元，遭檢廉單位查獲。最高法院審理後，23日將沈男涉案部分判刑定讞，總計宣告刑度高達55年6月，另外也要沒收不法所得近7百萬元。

判決指出，沈男自2009年7月1日起至2013年1月28日遭查獲為止，擔任海巡署海岸巡防總局北部地區巡防局宜蘭機動查緝隊分隊長，負責查緝海岸走私、防制非法入出國及執行海岸地區犯罪偵防等等，他知道《檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法》中規定，查緝機關可申領每案最高600萬元查緝獎金，檢舉人也可申領個案最高480萬元的走私私菸檢舉獎金等等規定。由於長年經辦相關業務，他深知有漏洞可鑽，因此與民間友人合謀，詐領檢舉獎金。

沈男利用檢舉人具匿名保護特性，不易勾稽比對，因此找友人充當檢舉人，製作不實檢舉筆錄，再趁著查獲私菸、私酒案件後，製作不實函文，發文向查獲地的縣市政府請領檢舉獎金。檢方查獲後，發現沈男前前後後共詐領8案、737萬餘元的檢舉獎金，因此檢方依照《貪污治罪條例》「利用職務機會詐取財物」等罪，對沈男等人提起公訴。

法院審理時，與沈男合作的民間友人坦承犯罪，並供出全部案情。友人最後遭判刑2年、緩刑5年定讞。至於沈男一審遭重判有期徒刑10年，上訴二審後，高等法院改認定沈男共7案有罪，總計詐領獎金達697萬餘元，因此分別判刑7年3月到9年不等的有期徒刑，合計宣告刑度加總高達55年6月，另外也要沒收不法所得近7百萬元。

全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。而雖然沈男遭宣告的刑度加總高達55年6月，但全案定讞後，須由檢方向高等法院聲請訂應執行刑，沈男最後執行的刑度將落在9年到30年之間。