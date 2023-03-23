　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐領檢舉獎金700萬！海巡前中校遭宣告55年6月刑期定讞

▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲前海巡分隊長詐領檢舉獎金近700萬，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

海巡署宜蘭查緝隊前中校分隊長沈大祥，2009年到2013年間利用人頭戶製作假筆錄，詐領7件私菸、私酒的檢舉獎金近7百萬元，遭檢廉單位查獲。最高法院審理後，23日將沈男涉案部分判刑定讞，總計宣告刑度高達55年6月，另外也要沒收不法所得近7百萬元。

判決指出，沈男自2009年7月1日起至2013年1月28日遭查獲為止，擔任海巡署海岸巡防總局北部地區巡防局宜蘭機動查緝隊分隊長，負責查緝海岸走私、防制非法入出國及執行海岸地區犯罪偵防等等，他知道《檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法》中規定，查緝機關可申領每案最高600萬元查緝獎金，檢舉人也可申領個案最高480萬元的走私私菸檢舉獎金等等規定。由於長年經辦相關業務，他深知有漏洞可鑽，因此與民間友人合謀，詐領檢舉獎金。

沈男利用檢舉人具匿名保護特性，不易勾稽比對，因此找友人充當檢舉人，製作不實檢舉筆錄，再趁著查獲私菸、私酒案件後，製作不實函文，發文向查獲地的縣市政府請領檢舉獎金。檢方查獲後，發現沈男前前後後共詐領8案、737萬餘元的檢舉獎金，因此檢方依照《貪污治罪條例》「利用職務機會詐取財物」等罪，對沈男等人提起公訴。

法院審理時，與沈男合作的民間友人坦承犯罪，並供出全部案情。友人最後遭判刑2年、緩刑5年定讞。至於沈男一審遭重判有期徒刑10年，上訴二審後，高等法院改認定沈男共7案有罪，總計詐領獎金達697萬餘元，因此分別判刑7年3月到9年不等的有期徒刑，合計宣告刑度加總高達55年6月，另外也要沒收不法所得近7百萬元。

全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。而雖然沈男遭宣告的刑度加總高達55年6月，但全案定讞後，須由檢方向高等法院聲請訂應執行刑，沈男最後執行的刑度將落在9年到30年之間。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／台中1歲女嬰昏迷24天身亡　保母慘了
AI出新歌還報金曲獎！　文化部：跟全人類一樣還在震撼中
快訊／首批登記民眾　最快4月6日可領6千
暴跌10°C！　周末雨彈轟炸「全台發綠」
快訊／常態化動滋券！　165萬人每年爽領500元
油罐車爆炸驚人畫面曝！　「整排防眩板」全燒熔
好市多1卡可帶2人　他帶爸媽被擋！會員曝1狀況：會變嚴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／1歲女嬰昏迷24天不治...驚見「受虐性腦傷」　惡保母慘了

警查獲T65K2步槍來源曝　軍武粉專版主：自家作品一看就知道

傳國軍65K2外流步槍　 警政署長黃明昭證實：只是市售操作槍

北市餐酒館濺血！男遭10黑衣人狙擊　胸腿中刀送醫

即時影像監控　西螺「超噁蔬菜漂漂河」畫面曝光...兇手現形

詐領檢舉獎金700萬！海巡前中校遭宣告55年6月刑期定讞

台中男找不到機車「連踹3輛」發洩　佛心車主選擇原諒

應曉薇被控賄選不起訴原因曝　5桌4.4萬...幕後金主竟是民進黨員

脫逃東非狒狒具攻擊性！多在地面活動　專家：看到閃避快通報

男友嗆裸照貼電線桿「提1變態要求」　她忍6次絕地反攻

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

燒金紙突颳起龍捲風　神蹟顯靈→煙囪效應

快訊／1歲女嬰昏迷24天不治...驚見「受虐性腦傷」　惡保母慘了

警查獲T65K2步槍來源曝　軍武粉專版主：自家作品一看就知道

傳國軍65K2外流步槍　 警政署長黃明昭證實：只是市售操作槍

北市餐酒館濺血！男遭10黑衣人狙擊　胸腿中刀送醫

即時影像監控　西螺「超噁蔬菜漂漂河」畫面曝光...兇手現形

詐領檢舉獎金700萬！海巡前中校遭宣告55年6月刑期定讞

台中男找不到機車「連踹3輛」發洩　佛心車主選擇原諒

應曉薇被控賄選不起訴原因曝　5桌4.4萬...幕後金主竟是民進黨員

脫逃東非狒狒具攻擊性！多在地面活動　專家：看到閃避快通報

男友嗆裸照貼電線桿「提1變態要求」　她忍6次絕地反攻

曾爆憂「台灣有事」喊撤　外媒：日商Jera確定要賣海鼎股權

防堵柬埔寨「豬仔」！政院通過人口販運法　未遂犯也可重判7年

快訊／1歲女嬰昏迷24天不治...驚見「受虐性腦傷」　惡保母慘了

大陸控美艦「非法闖入西沙領海」　南部戰區：跟蹤監視並警告驅離

iOS 17估6月亮相　外媒曝因為這原因「更新比預期少」

「原住民族健康法」草案送立院審議　衛福部：消弭醫療照護不均

怒嗆楚奧特「只會被三振」　知名主持人逆風言論慘遭炎上

警查獲T65K2步槍來源曝　軍武粉專版主：自家作品一看就知道

開箱大直版「旋轉豪宅」　仲介曝：買主看屋帶銀行人員

新北高中義賣過期畢業紀念冊　每本200元「校友搶購」

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

社會熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

即／動物園東非狒狒脫逃！六福村：不是我們的

即／板橋驚傳割喉！女脖子有刀傷　鮮血狂噴送醫搶救

女乘客要「摸一下」！網怒：性騷擾　Uber司機回應了

即／CM11戰車被撞了！轎車車頭全毀畫面曝　

即／軍方疑流出T65K2步槍！軍方清查結果出爐

戰車臨停遭撞履帶黑一塊！小客車駕駛重傷

六福村東非狒狒脫逃！民眾直擊「路上奔跑」

丈夫當引水人年薪千萬　妻逼月給10萬敗訴

彰化女騎士遭大貨車輾過　「頭顱破裂」慘死

東非狒狒逃亡！敏捷狂奔影像曝光

更多熱門

相關新聞

基隆台大逆子弒母案　改判刑13年

基隆台大逆子弒母案　改判刑13年

台灣大學畢業的基隆報關行王姓小開，與母親共同持有報關行股份。但他為了購買毒品打算將股權回賣母親，母親不肯，王男竟在母親房門燒地毯，火攻煙燻母親；母親受不了開房門後，王男又持空氣清淨器狂毆母親，最後將母親掐死，然後回房呼呼大睡。高等法院二審23日改判刑13年。

父母懲戒權存廢！？法務部澄清

父母懲戒權存廢！？法務部澄清

女師穿12萬大衣遭檢舉！一句話打臉家長

女師穿12萬大衣遭檢舉！一句話打臉家長

他檢舉違停　警反質疑：有惹到你嗎

他檢舉違停　警反質疑：有惹到你嗎

烏干達通過「全面反同志法案」

烏干達通過「全面反同志法案」

關鍵字：

法律人權海巡檢舉假筆錄三審最高法院貪污人頭宣告定讞

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

快訊／篠田麻里子宣布離婚

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

美公布12種「農藥殘留最多」蔬果！　1紅色水果連續8年奪冠

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

女學員開教練車撞爛藍寶堅尼！慘烈車況曝

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

艾成家4兄弟「3個已離開人世」！父母心碎了

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面