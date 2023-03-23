上任後首次地方視察　李強：加大力度做強製造業

▲李強赴湖南考察。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

李強11日當選大陸國務院總理後，21至22日首度下地方前往湖南調研，並主持召開先進製造業發展座談會。他強調，製造業是中國經濟的根基所在，製造業發展面臨一個重要關口，堅守製造業的決心不能動搖，做強製造業的力度必須加大。

據《央視新聞》報導，李強在湖南株州考察了中車株洲電力機車、株洲硬質合金、湖南山河科技等企業，深入企業的產線和實驗室。報導描述，「得知一些企業的產品技術達到國際先進水平，李強非常高興。」

李強說，推動先進製造業發展，根本靠創新、靠人才。企業要大力培養、吸引和用好優秀科技人才，加快關鍵核心技術和重大技術裝備攻關，打造更多有話語權的產品和技術。科技創新的價值和生命力在應用，要促進產學研用深度融合，推動產品標准和質量提升，加強產品外觀設計，以產品創新引領和拓展市場需求。

▲李強赴湖南考察。（圖／翻攝自新華社）

在湖南長沙，李強視察了長沙比亞迪汽車、中國鐵建重工、藍思科技等企業。他指出，企業是科技創新的主體，要培育世界一流的龍頭企業和專精特新企業，實打實幫助企業解決困難，大力弘揚優秀企業家精神，不斷增強企業發展新動能。要下功夫拉長長板（優點）、補齊短板（缺點），在優勢領域鞏固領先地位，在更多新領域、新賽道實現「領跑」，構建一批新的增長引擎。

新聞聯播畫面顯示，李強隨後主持召開先進製造業發展座談會，包括小米科技董事長雷軍、邁瑞醫療董事長李西廷等來自全國各地的8家企業負責人出席談了狀況和建議。

李強重申，實體經濟特別是製造業是大陸經濟的根基所在。隨著大陸國內外形勢發生複雜深刻變化，製造業發展面臨一個重要關口，堅守製造業的決心不能動搖，做強製造業的力度必須加大。

李強強調，要緊緊圍繞製造業高端化、智能化、綠色化發展，加強戰略統籌謀劃，推進高水平科技自立自強，推動傳統製造業改造升級和戰略性新興產業培育發展，加快中國製造向中國創造、中國產品向中國品牌轉變。要營造市場化、法治化、國際化營商環境，強化支持先進製造業的政策導向，形成先進製造業發展良好生態。