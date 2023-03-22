大潤發超過千種商品「買1送1」！衛生紙、保養品、鍋具、3C都有

▲大潤發幫民眾省荷包，推出超過千款商品「買1送1」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

為迎接即將到來的清明連續假期，大潤發3/23~4/5推出超過千種商品「買1送1」優惠活動，網羅八大類別，包括冷凍冷藏食品、糖果餅乾、米麵醬料、飲料、寵物食品、家用清潔品、美容保健品、五金百貨等，可說應有盡有，像是衛生紙、洗面乳、保養品、人氣鍋具，甚至3C用品藍牙耳機都有，趁這波採購超划算。

大潤發表示，近來物價持續上漲，消費者荷包縮水，為齊心與民眾抗漲，今年上半年推出唯一一檔「買1送1」促銷優惠，超過千支商品入列，預估業績可成長1成。

▲法國特福爵士不沾平底鍋「買1送1」。（圖／業者提供）

其中超值又好用的法國特福爵士鍋具系列，去年檔期短短14天就賣出2000個，業績破百萬。這次特別推出「法國特福爵士不沾平底鍋30cm/26cm/24cm」、「法國特福爵士不沾小炒鍋28cm」，售價920元~1278元，買1送1，等於平均一個不到500元，是消費者必買的廚房利器。另外，「虎牌旋蓋式超輕量保溫保冷杯480ml」，也祭出特價990元「買1送1」。

同時，衛生紙、廚房紙、面紙、嬰兒濕巾，不但多項商品「買1送1」，單筆消費滿399元，還送50元的現金抵用券，每人每卡限領5張，使用日期為4/6~4/19。包括「蝶漾抽取式衛生紙100抽*24包」、「舒潔特級舒適洋甘菊抽衛90抽*10包」都是買1送1。

▲大潤發多種食品、民生用品買1送1。（圖／業者提供）

還有雪芙蘭、水平衡系列指定洗面乳，售價119元，同樣買1送1。至於3C類，則有挑戰市場最低價的「E-books SS9藍牙單邊觸控耳機」，活動期間199元買1送1，平均每件不到百元。

食品部分有日本米食味鑑定士品質認證的「少女之心白米」買1送1；其他像是「泰山第一道冷壓橄欖油」，原價155元，活動期間購買平均一罐不到78元。而春遊必備零食新品「綜合享樂包」，一次可享受77新貴派和77巧菲斯兩種經典口味，特價159元；薌園指定沖泡飲品，特價145元買1送1。多種商品可趁此波囤貨最划算！

▲全聯搶攻春遊祭祖商機，推出相關商品5折起。（圖／全聯提供）

另外，全聯福利中心即日起至4/6 開跑「春遊祭祖」檔期，無論是祭拜需要的生鮮蔬果、罐頭、飲品；或各式野餐的餅乾、飲料、輕食；甚至連掃墓需要的好幫手等，祭出指定商品5折起，買1送1、第二件5折等都有。

家樂福也看好此波趨勢，推出「春遊人氣零食特賣會」，即日起至3/28，百件指定商品享家樂福會員紅利點數10～15倍送，更端出超過20款新商品、10款以上獨家商品，還有超夯零食85折、買1送1、第二件省更多；指定零食飲料商品單筆滿299元，就送30元現金折價券。