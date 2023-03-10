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限時2天大出清！賣場「千支商品狂殺0.2折起」　加碼搶1元用品

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲賣場大出清活動限時2天開跑。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

只有2天！有賣場驚喜祭出周末限時2天「大出清活動」，網羅超過2000款日用品、玩具、五金用品最低下殺0.2折起，像是口罩、膠原蛋白等通通有優惠，還有上百支商品只要1元就能買到，且門市、線上購物皆同步下殺，婆媽們明（11）日趕緊衝一波，各門市數量有限、售完為止。

近來漲聲響起再加上繳稅季快到，家樂福量販、超市店同步祭出「省荷包」活動，一口氣就有超過2000支日用品、五金用品、玩具商品以1至8折下殺出清，如口罩買1送1、WMF剪刀有3折折扣等，最低狂殺到0.2折，加碼還有「百支商品只要1元」，數量有限、售完為止，3月11、3月12日限定開跑，提醒每家分店出清商品不同，依各店陳列為主，且線上購物也有下殺優惠等搶。

▲▼「WBC世界經典棒球賽」即將開打，全聯、大潤發支援球迷，祭出飲料零食優惠。（圖／業者提供）

▲大瑞發祭出限時滿千送百優惠活動。（圖／業者提供）

另，大潤發即日起至3月22日也祭出「滿千送百」優惠，期間只要購買指定品牌飲品、零食、冰品、酒品、泡麵等超過上千支商品，單筆消費滿1000元（不含品牌電器及生鮮商品）就送100元現金抵用券，全台限量4萬張，每人每卡期間限領2張，並於3月23日至4月5日開放使用。

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