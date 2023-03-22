猴痘疫苗瘋搶！預約分布「7成在雙北」　第2階段4月15日擴點全台

▲疾管署發言人羅一鈞說明猴痘疫苗預約登記。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土猴痘疫情升溫，已經累積10例分布8縣市，疾病管制署昨天開放猴痘疫苗預約登記，首波3千名額9分鐘就預約額滿，今天開始陸續提供接種服務。疾管署副署長羅一鈞今（22）日說明，首波預約分布有7成在雙北，兩處合計超過2100人登記；增購1萬劑疫苗4月初到貨，預期4月15日展開第二階段接種，屆時會擴點至六都以外，全台22縣市都有至少一處接種點，方便民眾打疫苗。

我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診16例病例（10例本土、6例境外），均為男性，年齡介於20多歲至50多歲間，中位數約30多歲，以性接觸感染為主。其中本土病例分布為台北市、新北市各2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、雲林縣、高雄市各1例。

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▲首批猴痘疫苗。（圖／疾管署提供）

猴痘疫苗第一階段僅於6都設置各1家合作醫院提供接種服務，分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。其中部立桃園醫院今日（3/22）開始接種，時間最早。

疾管署昨（21）日下午開放「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)到「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，但開放僅9分鐘，3000名額就已經約滿，暫時關閉平台。

羅一鈞分析預約狀況，六都預約人數分布以台北市、新北市最多，合計超過2100人，相當有7成預約登記都在雙北，其餘四都占不到1成。

但有部分民眾抱怨僅六都設點，羅一鈞表示，國內目前僅開放六都，是考量現階段疫苗量有限，而且疫苗保存需要負20度、開瓶後12小時使用完畢，必須集中接種以發揮最大效益，所以集中定點接種。而增購的1萬瓶疫苗4月初到貨，初步規劃4/15、第二階段之後接種點可以擴點至六都之外，以22縣市至少都有一點為目標。

至於何時再開放預約登記，羅一鈞指出，疾管署會每周評估猴痘疫苗的實際到診、爽約率，盤點有無剩餘疫苗，有一定的數量再來開放民眾第二輪預約，相關情況預計每周二疫情周報時說明，也會留宣導時間，讓想預約民眾可以獲得資訊。