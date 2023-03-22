跆拳金牌成「黑道學霸」吸收體育生討債　小弟下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

曾獲得全國大專運動會跆拳道金牌的林立騰，畢業後加入竹聯幫雷堂，不僅成立京詠昇國際開發公司，還利用自己在體育界的人脈，吸收體育系畢業生或在校生進行暴力討債，2017年12月間被台北地檢署起訴。台北地院近日審理此案，依法裁定闕姓共犯6個月有期徒刑，全案仍可上訴；其他被告仍在審理當中。

▲林立騰目前已轉至竹聯幫仁堂明仁會擔任會長。（圖／翻攝自網路）

林立騰原名林京葵，道上綽號為「京葵」、「黑幫學霸」，他2005年就讀新北市泰山高中時，曾代表學校參加全國中等學校運動會，奪下跆拳道高中男子組雛量級金牌，並以優異的成績保送國立台灣師範大學運動競技系，更在大一時加入跆拳道校隊，獲得全國大專運動會團體組冠軍，後來還進入研究所就讀，原本前途一片光明。

沒想到林立騰畢業之後加入竹聯幫雷堂，自行開設「京詠昇國際開發公司」，吸收20多名體育系畢業生或在校學生當打手，從事暴力討債、運動簽賭、酒店圍事等工作，2015年10月間旗下幫眾還曾因為賭債糾紛，當街將人刺死，他也因此被檢警列為掃黑治平對象。

當時，台北地檢署檢察官調查，林立騰2015年10月25日凌晨為了幫小弟報仇，帶人前往台北市森北路的KTV鬧事；同年12月又因為不滿小弟被打傷，指使幫眾將人帶到新北市石碇區毆打成重傷；2016年2月則是教唆幫眾綁走敵對幫派的未成年少年，並以火燒、電擊等方式凌虐。檢方2017年12月間依違反組織犯罪防制條例等罪，將包含林立騰在內共20多人起訴。

台北地院法官近日針對此案進行審理，並依成年人故意對於少年犯剝奪人之行動自由罪，先判處闕姓共犯6個月有期徒刑，全案仍可上訴。至於林立騰和其他被告的罪責，仍有待法院審理結束後才能知曉。