肢體語言藏玄機！習近平看普丁「像看小弟」　1動作搶主導權

▲ 相較普丁的侷促不安，習近平顯得相當自在。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國國家主席習近平20日訪俄，21日與俄羅斯總統普丁會談，大展中俄友好。肢體語言專家分析，習近平的眼神透露普丁對他來說就像個「小弟」，普丁在會談期間也顯得侷促不安，而習近平居高臨下、放鬆的態度更突顯他大權在握的地位。

根據《每日郵報》，總部位於新加坡的「Influence Solutions」董事總經理Karen Leong指出，握手時習近平搶先普丁伸手，代表「儘管他是到訪莫斯科的人，但他將主導這段關係」。

▲ 握手時習近平搶先一步出手。（圖／路透）

澳洲墨爾本肢體語言及領導行為專家馬勒（Louise Mahler）看法雷同，認為習近平將手放在普丁手上，也表明他在二人之間的主導地位。而當他們坐下交談、互相問候時，普丁看起來無精打采，有時腿部抽動，有時握拳，視線看向地板也暗示他內心感到不安，而習近平卻顯得沉著又自信。

Karen Leong同樣注意到普丁腿部抽動，與他表面上放鬆的狀態截然不同，相較之下習近平就表現得像個沉著的政治家，「他看著普丁時就像個大哥，看著一個資歷更淺、更年輕的夥伴」，不過習近平坐下時眨眼異常頻繁，代表他其實也感受到壓力。

韓國肢體語言實驗室主任金亨熙（Kim Hyung-hee，音譯）分析，習普握手時相當用力且避免眼神接觸，代表二人間存在許多利害關係，「他們對這次會談抱有很高的期望，可以看出那裡的緊張氣氛，而政治上沒有真正的朋友」。

事實上，普丁下令侵烏至今，健康、精神狀況不穩或地位堪憂傳聞不斷，出席正式會議、公開活動的畫面顯示他必須抓著桌子支撐、似乎無法控制自己抖腳，走路不穩且明顯浮腫，18日視察克里米亞時更被捕捉到疑似跛腳。