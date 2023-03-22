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防小人！　3星座快去拜拜

拜拜,行香,廟裡祈福（圖／記者林世文攝）

▲拜拜求好運。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

3/21是24節氣的「春分」，也剛好是今年第一個「天赦日」。清水孟國際塔羅小孟老師表示，處女座、天蠍座、射手座快去拜拜；另外，射手要當心小人。

射手座：當心小人

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顯示容易合久必分，不宜亂變動不宜談判。兔年對自己的期待也會有點大，因為你似乎揹負一些重大責任，你的內心告訴自己只准成功不許失敗，所以會把自己逼的有點緊。雖然這一陣子會覺得壓力大，但還是要耐心應對，最後會得到你想要的結果，另也要注意身體不要太過勞累。

財運方面，不宜合夥，倘若合夥合中必破，簽約與併購也要看仔細，以免看錯條約賠大錢。

天蠍座：耐心應對，溝通欠佳

在工作上會一直花費心力，對外解釋一些自己所負責的部分，但容易碰到聽不懂的人，所以你會覺得在溝通上很累。你需要多點耐心應對工作上的人、事、物，這樣才不會影響你工作的心情。

財運方面，容易衝動行事，需保守理財。

處女座：不宜變動

運勢選擇對的路往吉走，選錯的往凶走。在工作上會對自己比較嚴格，你需要用比較放鬆的心態，來看待你工作上的任何事，如果心情太過緊繃，反而容易會讓自己在工作上的得失心太重，其實你已經表現很好了，不要再過度要求完美。另外，想變動工作的朋友們，先緩緩不要衝動行事。

財運方面，好好理財會有好成績。

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