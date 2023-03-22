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社會 社會焦點 保障人權

成大博士為40萬元淪《絕命毒師》　在學校研究室狂煉「喵喵毒」

▲▼ 絕命獨師 。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲國立成功大學化學博士張恩銘。（圖／記者劉昌松翻攝

記者崔子柔／綜合報導

國立成功大學化學博士張恩銘2021年被檢調發現，他是「喵喵」製毒工廠的提煉師父，而他最初是因有一筆40萬元負債才被販毒集團吸收，事情經過有如美國電視影集《絕命毒師》。

《絕命毒師》敘述一名高中化學老師罹癌又積欠高額貸款，最後和學生聯手製作冰毒解決財務狀況的故事。張恩銘則是在44歲時，於大陸進行清潔劑事業出現狀況，遭求償40萬元而負債。

張恩銘欠款的事情傳到常出入的酒店幹部耳裡，毒梟蕭光哲輾轉得知後，立刻約張恩銘見面，提出欲以每次3千元至1萬元的價格，合作檢驗毒品原料純度。

▲▼北市調查處在宜蘭一民宅查獲俗稱「喵喵」的「甲基甲基卡西酮」製毒工廠。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲北市調查處在宜蘭一民宅查獲俗稱「喵喵」的「甲基甲基卡西酮」製毒工廠。（圖／記者游芳男翻攝）

張恩銘答應後，就把蕭光哲手中三級毒品「喵喵」的原料帶進成大研究室，親自或謊騙實驗室陳姓研究生，用「超導核磁共振儀」設備來檢驗並加以指導，讓毒品純度精進，甚至準備開始研製二級毒品MDMA。

全案因檢調單位在2021年初，在宜蘭破獲247公斤「喵喵」製毒工廠，從嫌犯彼此互稱卡通哆啦A夢角色「叮噹」、「京（靜）香」、「BOY（大雄）」、「胖（虎）」的對話紀錄中，發現「張博」的特殊角色，循線查出張恩銘涉案。

檢察官林劭燁綜合相關人證事證，認定張恩銘為了蠅頭微利，利用本身的化學專才，與製毒集團狽因狼突、朋比為奸，組織毒品製販運一條龍，嚴重危害社會，犯後毫無悔心，飾詞狡辯，依《毒品危害防制條例》製造三級毒品等罪起訴，並請求法院從重量刑。台北地院審理後認為，張恩銘家住台南市、製毒行為也不在台北市，判斷本件管轄錯誤，移送台南地院審理，北檢不服已上訴高院。

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