　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

線上捐款夯！85%人愛用　調查：「這類人」最有愛心

▲▼數位化線上捐款平台。（圖／記者陳詩璧攝）

▲去年有超過85%捐款人使用「線上捐款」。（圖／記者陳詩璧攝）

記者林緯平／綜合報導

國內新冠疫情穩定下降，離走向全面脫口罩的日子越來越近，而在這3年多日子裡也成就了許多「新常態」。其中，數位化已成不可逆趨勢，帶動民眾捐款方式改變，「數位行善」成為潮流！據台灣公益團體自律聯盟調查，2022年有逾85%捐款人曾用過「線上捐款」，至於捐款關心議題前3名，分別為兒童福利、身心障礙福利、急難救助。

當數位成為日常，民眾捐款方式不再僅限於捐發票、捐零錢，這類的實體捐款，據台灣公益團體自律聯盟統計，台灣2016年行動支付交易金額為14.9億，到了2020年成長到近160倍的2407億，而最多人使用的行動支付平台為Line Pay，其次為街口支付。隨行動支付平台興起，整合捐款至多元生活體驗中逐漸普遍，讓國人愛心能夠更便利、即時送出，如2021年太魯閣號事故發生時，Line Pay就在10天內募得1.6億的善款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2022數位時代下的公益現況。（圖／台灣公益團體自律聯盟提供）

▲台灣公益團體自律聯盟調查針對數位捐款進行研究。（圖／台灣公益團體自律聯盟，下同）

顯然線上捐款已成為不可逆趨勢，台灣公益團體自律聯盟於去底公布「2022數位時代下的公益現況」，份針對國內外之台灣民眾的「捐款人調查」，完成1,515份有效樣本，其中1,411人在過去一年有捐款；第2部分則是針對台灣的非營利組織進行線上調查，完成252份有效樣本。

針對捐款人調查，已有超過85%捐款人使用線上捐款，僅13.7%的人僅有實體捐款，當中線上捐款方式，以線上刷卡82.7%最多，手機支付工具28.7%居次，線上郵局或銀行轉帳22.7%為第三；至於使用的線上捐款平台，以77.8%透過「組織官方網站」捐款最多，其次為32.1%用Line Pay、8.2%用臉書、7.1%使用接手支付，再來為全家APP以及7-ELEVEN APP。

▲▼2022數位時代下的公益現況。（圖／台灣公益團體自律聯盟提供）

有趣的是，這些捐款人之中，有超過74%的捐款人為女性，39歲以下捐款人超過6成，其中30～39歲佔38.4%為捐款主力。進一步探究捐款原因，以「相信捐款可以幫助更多人」的理念，佔74.1％為最多，其次為「認同該組織理念」。

▲▼2022數位時代下的公益現況。（圖／台灣公益團體自律聯盟提供）

至於「捐款關心議題」，近年備受關注的「毛孩」議題，以30.3％排在第三，而「兒童福利」以突破5成關注度排在最高。然而對公益團體來說，能夠「定期定額」獲得穩定的支持才是能夠持續經營的最好狀態。但調查報告指出，「定期定額」者佔36.1%、「不定期不定額」者佔70.9%，顯見推廣「定期定額」觀念還有努力空間。

▲▼2022數位時代下的公益現況。（圖／台灣公益團體自律聯盟提供）

捐款人無法維持捐款習慣，很可能跟「捐款後續追蹤行為」有關，因為據調查資料，僅有14%捐款人一定會做後續追蹤，另外有41％的捐款人只會偶爾追蹤，甚至完全不再關注後續議題，當中的主因依序為「信任組織能達到目標」54.5%、「純粹發揮愛心，有捐款就好」46.2%、「沒有時間」25.4%。

最後對於公益團體的數位滿意度，有24％捐款人完全認同，但有高達62%的人部分同意，而公益團體能進一步改進的前三大地方有，「線上資訊未定期更新/正確性不足」57.1%、「線上資訊不易理解」53.4%及「公益團體還未發展線上服務」40.6。

▲▼2022數位時代下的公益現況。（圖／台灣公益團體自律聯盟提供）

然而，隨著捐款數位化、線上化，讓民眾獲得更高的便利性，卻也帶來被詐騙的風險。自律聯盟呼籲，若有可疑電話打著公益平台的名義要求捐款，或要求進行ATM轉帳、網路匯款，一定要仔細查證或是報警處理。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
市場雞蛋每斤飆破110元！　蛋商：很難再有80元以下價格
快訊／樂天女孩再選進7人！　李多慧背號公布
大學生集體淫亂出事了！　邁阿密海灘市宣布緊急狀態
「吵買可樂」遭父親冷拒！國小生爆氣嗆1句　媽惦惦走去拿
失智父躺屎尿堆身亡！　桃園夫妻狠狠虐死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3星座有仇必報！　雙魚對事不對人、獅子會清算清楚

休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

超商又找「百萬YTR」聯名！曝人選推芋頭甜點　網爆好評：買單

被超商店員1暖舉融化！波蘭正妹瞬間愛上台灣：真的太貼心了

郵差連「不存在的地址」也能找到！《匠人魂》紀錄送信人精神

新加坡航空「桃園－巴黎早鳥價2.7萬有找」　轉機2小時還能逛免稅

線上捐款夯！85%人愛用　調查：「這類人」最有愛心

清明飛日本降價！虎航機票「降幅最高3千」　傳統航空祭出最低價

世界回歸正軌　當代等你定義！2023台北文創天空創意節徵件開跑

「吵買可樂」遭父親冷拒！國小生爆氣嗆1句　媽惦惦走去拿

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

3星座有仇必報！　雙魚對事不對人、獅子會清算清楚

休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

超商又找「百萬YTR」聯名！曝人選推芋頭甜點　網爆好評：買單

被超商店員1暖舉融化！波蘭正妹瞬間愛上台灣：真的太貼心了

郵差連「不存在的地址」也能找到！《匠人魂》紀錄送信人精神

新加坡航空「桃園－巴黎早鳥價2.7萬有找」　轉機2小時還能逛免稅

線上捐款夯！85%人愛用　調查：「這類人」最有愛心

清明飛日本降價！虎航機票「降幅最高3千」　傳統航空祭出最低價

世界回歸正軌　當代等你定義！2023台北文創天空創意節徵件開跑

「吵買可樂」遭父親冷拒！國小生爆氣嗆1句　媽惦惦走去拿

數位部非同步衛星網路設備運抵馬祖　確保緊急狀況基本通訊

3星座有仇必報！　雙魚對事不對人、獅子會清算清楚

力拼連任！　鄭運鵬登記參加立委初選：桃園第一選區不再艱困

台南市勞工局結合市級總工會　致贈弱勢職災勞工慰問金

東森新媒體OMO廣告業務平台獲玉山獎首獎　蔡英文親自接見表揚

觀光客一窩蜂「衝泰國呼大麻」！　嗨到意識錯亂、昏迷送院成亂象

8歲老貓「半臉遭腫瘤侵蝕」失去左耳　滿臉悲傷即將進收容所

休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

34組人搶2字頭林口名宅　贏家每坪加價16萬才勝出

嘉義透天厝開轟趴飄臭味　搜出K他命、毒咖啡包、槍彈

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

生活熱門新聞

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

解渴春雨！　鋒面雨帶報到時間曝

才曝光頭貼！輔大陳若儀又公開無緣小姑名字

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

雞腿飯125　他嘆台灣快不能住人

春雨來了！　1圖看「10天雨區分布」

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

這生肖是桃花重災戶！運勢一次看

BLACKPINK「本人跟照片差很大？」　歌迷狂點名她

人妻吃喜酒想包3600！網卻搖頭：會被記一輩子

好命！　「這4個時辰出生」一輩子不缺錢

錄取率只有18%！延平中學入學考搶破頭　家長嘆：快比頂大難考了

更多熱門

相關新聞

長灘島疫後新景點！三沙灘特色一次看

長灘島疫後新景點！三沙灘特色一次看

金遠東旅行社代理菲律賓皇家航空，自去年底開始直飛台北－卡提克蘭，旅客只要再花10分鐘搭船就可抵達長灘島。當地導遊大牛表示，除三大沙灘外，長灘島在疫情後出現多個新景點，如小夜市、網美樹等，另外也可選擇深度旅遊，走訪當地的原民部落，他也介紹多個省錢或好玩的小妙招。

廟拆遷前議員捐10元　廟方：筆誤

廟拆遷前議員捐10元　廟方：筆誤

長灘島疫後變貴了！物價漲3成

長灘島疫後變貴了！物價漲3成

身心障礙老化　千萬缺口盼伸援手

身心障礙老化　千萬缺口盼伸援手

趕走疫情玩翻天！東海岸3大人氣活動重磅回歸

趕走疫情玩翻天！東海岸3大人氣活動重磅回歸

關鍵字：

數字新聞捐款數位化疫情行動支付

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

孫藝真結婚一週年遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

6000元3／22開放登記入帳　身分證尾數0、1可先領

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

崔咪老公道歉了！

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

快訊／李多海宣布結婚8年男友Seven！

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面