線上捐款夯！85%人愛用　調查：「這類人」最有愛心

▲去年有超過85%捐款人使用「線上捐款」。（圖／記者陳詩璧攝）

記者林緯平／綜合報導

國內新冠疫情穩定下降，離走向全面脫口罩的日子越來越近，而在這3年多日子裡也成就了許多「新常態」。其中，數位化已成不可逆趨勢，帶動民眾捐款方式改變，「數位行善」成為潮流！據台灣公益團體自律聯盟調查，2022年有逾85%捐款人曾用過「線上捐款」，至於捐款關心議題前3名，分別為兒童福利、身心障礙福利、急難救助。

當數位成為日常，民眾捐款方式不再僅限於捐發票、捐零錢，這類的實體捐款，據台灣公益團體自律聯盟統計，台灣2016年行動支付交易金額為14.9億，到了2020年成長到近160倍的2407億，而最多人使用的行動支付平台為Line Pay，其次為街口支付。隨行動支付平台興起，整合捐款至多元生活體驗中逐漸普遍，讓國人愛心能夠更便利、即時送出，如2021年太魯閣號事故發生時，Line Pay就在10天內募得1.6億的善款。

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▲台灣公益團體自律聯盟調查針對數位捐款進行研究。（圖／台灣公益團體自律聯盟，下同）

顯然線上捐款已成為不可逆趨勢，台灣公益團體自律聯盟於去底公布「2022數位時代下的公益現況」，份針對國內外之台灣民眾的「捐款人調查」，完成1,515份有效樣本，其中1,411人在過去一年有捐款；第2部分則是針對台灣的非營利組織進行線上調查，完成252份有效樣本。

針對捐款人調查，已有超過85%捐款人使用線上捐款，僅13.7%的人僅有實體捐款，當中線上捐款方式，以線上刷卡82.7%最多，手機支付工具28.7%居次，線上郵局或銀行轉帳22.7%為第三；至於使用的線上捐款平台，以77.8%透過「組織官方網站」捐款最多，其次為32.1%用Line Pay、8.2%用臉書、7.1%使用接手支付，再來為全家APP以及7-ELEVEN APP。

有趣的是，這些捐款人之中，有超過74%的捐款人為女性，39歲以下捐款人超過6成，其中30～39歲佔38.4%為捐款主力。進一步探究捐款原因，以「相信捐款可以幫助更多人」的理念，佔74.1％為最多，其次為「認同該組織理念」。

至於「捐款關心議題」，近年備受關注的「毛孩」議題，以30.3％排在第三，而「兒童福利」以突破5成關注度排在最高。然而對公益團體來說，能夠「定期定額」獲得穩定的支持才是能夠持續經營的最好狀態。但調查報告指出，「定期定額」者佔36.1%、「不定期不定額」者佔70.9%，顯見推廣「定期定額」觀念還有努力空間。

捐款人無法維持捐款習慣，很可能跟「捐款後續追蹤行為」有關，因為據調查資料，僅有14%捐款人一定會做後續追蹤，另外有41％的捐款人只會偶爾追蹤，甚至完全不再關注後續議題，當中的主因依序為「信任組織能達到目標」54.5%、「純粹發揮愛心，有捐款就好」46.2%、「沒有時間」25.4%。

最後對於公益團體的數位滿意度，有24％捐款人完全認同，但有高達62%的人部分同意，而公益團體能進一步改進的前三大地方有，「線上資訊未定期更新/正確性不足」57.1%、「線上資訊不易理解」53.4%及「公益團體還未發展線上服務」40.6。

然而，隨著捐款數位化、線上化，讓民眾獲得更高的便利性，卻也帶來被詐騙的風險。自律聯盟呼籲，若有可疑電話打著公益平台的名義要求捐款，或要求進行ATM轉帳、網路匯款，一定要仔細查證或是報警處理。