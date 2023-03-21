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幫同鄉帶伴手禮來台「內有豬肉」　陸配吞20萬罰款...氣到絕交

▲▼劉姓陸配來台違非洲豬瘟防疫規定，苦吞20萬元罰鍰怒絕交託她帶入境的同鄉，新北分署重申遵守防疫規定。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲劉姓陸配（中）幫同鄉帶伴手禮來台違反非洲豬瘟防疫規定，苦吞20萬元罰鍰怒絕交不認帳的同鄉。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

已取得我國國籍的大陸新娘劉女，今年（2023年）2月回台探望1年未見的小孩，順便替1位女同鄉帶1箱伴手禮入境，卻被海關抽檢發現箱內竟有逾2公斤醃肉，劉女因違反非洲豬瘟防疫措施被裁罰20萬元罰鍰，經移送行政執行署新北分署強制執行，劉女獲准分期付款、允諾按時繳納，她氣得說女同鄉害她挨罰卻翻臉不認帳，她已跟對方絕交。

現年44歲的劉女和台商丈夫離婚後，隻身在對岸經營自己的事業，小孩則跟著爸爸留在台灣，今年2月底，她搭機回台看小孩，領妥行李出關前被攔檢，從隨身1只28吋行李箱裡翻出臘腸等豬肉、雞肉與鴨肉醃製品共15包，總重超過2.2公斤。

因劉女沒申報檢疫，這批境外肉製品被扣留，行政院農業委員會動植物防疫檢驗局新竹分局並依非洲豬瘟防疫規定，裁罰劉女20萬元罰鍰，直接移送新北分署強制執行。

▲▼劉姓陸配來台違非洲豬瘟防疫規定，苦吞20萬元罰鍰怒絕交託她帶入境的同鄉，新北分署重申遵守防疫規定。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲行政執行署新北分署呼籲大眾遵守非洲豬瘟防疫規定，以免受罰。（圖／行政執行署新北分署提供）

劉女日前接獲通知，急赴新北分署協商，她喊冤說出發回台前，1名在當地台商協會認識的女同鄉，託她順便帶這只行李箱來台送人，說裡面是食物跟餅乾，她和對方是不太熟的好友，但基於信任，沒打開行李箱確認有哪些東西，結果被攔查開罰，她立馬打電話質問同鄉陷害她、要對方負責卻碰壁。

劉女表示，女同鄉竟嗆她「以前請其他朋友幫忙帶行李箱來台都沒出事，為何妳會出事」、拒絕買單這筆罰鍰。劉女越說越氣，怒批女同鄉無情，在機場當下就跟對方絕交。劉女表示願扛起這筆罰鍰，但她在對岸的生意受疫情影響，這2年虧了幾千萬元、持續苦撐，希望分期付款。

新北分署考量劉女與小孩的親情、相信她不會賴帳，同意她分20期繳款，若一旦跳票不付，將對她限制出境，只要她回台看小孩，沒把罰鍰還清就走不了，劉女當場繳納頭期款，允諾會請在台朋友按時支付餘款。新北分署呼籲大眾注意非洲豬瘟疫情尚未絕跡，勿攜帶或郵寄肉製品入境，以免受罰。

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