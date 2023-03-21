買BLACKPINK門票「面交找嘸人」　幸運！好心人原價讓票她嗨翻

▲BLACKPINK。（圖／翻攝自臉書／BLACKPINK）

記者許宥孺／高雄報導

南韓天團BLACKPINK連日於高雄世運主場館開唱，9萬張門票一開賣就秒售罄，不少粉絲找上黃牛購票卻引發事端。一名女子先前在網路上買黃牛票並已匯款7000多元，與賣家約好面交取票卻被放鴿子，她哭著到行動派出所報案；巧合的是，當時有名男子表示有多出2張票，願意原價讓票，讓女子終於破涕為笑。

BLACKPINK一連在高雄舉辦2場演唱會，吸引世界各地歌迷湧入高雄追星，因應這場大型演唱會，高雄市警局於現場設立行動派出所，提供便民服務。

婦幼警察隊警員邱莉華、蘇敏郡駐點於行動派出所時，有一位男子主動向警方表示，他手邊有多出的門票，假設若有遭購票詐騙的民眾前來報案，他願意將多買2張2300元票券原價讓票。

▲女子(左2)獲得好心人(右1)原價讓票。（圖／記者許宥孺翻攝）

巧合的是，說著說著，就有一名女子哭著前來報案，她表示，去年11月中，在網路上購買2張5800元價位的票券，已經匯款7000多元給賣家，並約好當天要在現場面交取票，並付清剩餘款項，沒想到等了很久，演唱會都快開始了，卻遲遲聯絡不上賣家，才驚覺被騙。

警方聽完後，表示旁邊就有一位好心人願意原價讓票，馬上替雙方引薦，女子終於買到票，激動地不停向讓票民眾及警方道謝。警方也叮嚀遭詐騙一事，需完成報案手續。舉了解，被害女子已於近日前往台南三分局完成報案。