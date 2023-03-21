　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爆乳妹騙賣BP票海削40萬！真實身分曝　「地表最強奶媽」也挨詐

▲▼桃園一名男子以假名在網路上急售韓團BLACKPINK票價，騙取逾14人、40萬元訂金。（圖／民眾提供，下同）

▲▼桃園一名男子扮爆乳妹以假名在網路上大賣韓團BLACKPINK票，至少14被騙失共40萬元。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

桃園市中壢區32歲游姓男子，早在年初就扮爆乳妹，在網路上以多個假名出售韓團BLACKPINK票價，還標榜可面交，游嫌和粉絲加賴後，先收2千至3千不等訂金，如果粉絲急著要或是加購，便要求加價，警方接獲14人報案，但有更多被害人不願出面，其中有人最高被騙6萬元，粗估獲利40萬元，有「地表最強奶媽」之稱的網紅謝薇安近日也說她騙20萬元，警方將傳喚了解是否同一嫌犯，游嫌已收押禁見。

▲▼桃園一名男子以假名在網路上急售韓團BLACKPINK票價，騙取逾14人、40萬元訂金。（圖／民眾提供，下同）

刑事局電信偵查大隊第二隊在韓團演唱會之前就已接獲多人報案，指她們匯出票價訂金後，對方就封鎖失聯，報案者有14人，遍布全台，大多是學生族，也有父母要買給小孩的，但警方推論，被害者數倍於14人。

▲▼桃園一名男子以假名在網路上急售韓團BLACKPINK票價，騙取逾14人、40萬元訂金。（圖／民眾提供，下同）

警方透過游嫌手機定位，查出游在中壢區租屋處，16日前往住處逮捕，發現游嫌以「黃麗甄」、「黃麗禎」、「張宇潔」等假名誘騙，游嫌被逮時，一臉淡定，原來他是詐欺慣犯，多次出入監獄，早有心裡準備，當天訊問後移送桃園地檢署訊問，檢方認其嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據及反覆實施同一犯行之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

至於網紅謝薇安近日在直播上宣稱也被詐騙20萬元一事，警方將傳喚說明，了解是否也是游嫌所為。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／地震晃完出現「2m深天坑」！　阿姨驚：好險沒掉進去
LIVE／村上宗隆復活！再見安打日挺進冠軍賽　大谷翔平明擬登
快訊／日本冠軍戰對決美國　先發投手出爐
抓到了！爆乳妹騙賣BLACKPINK票海削40萬　真實身分曝
獨／唐吉訶德插旗台中！　開幕時間地點曝光
經典賽首次美日爭冠！　2大強權「對戰成績」曝
村上宗隆「起死回生敲再見安打」　被潑水笑：有點冷！
發錢了！蔣萬安兌現政見　每年最高補5.2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「龍舟天菜」陳俞安墜坑喪命！母悲喊：還我真相　將提5200萬國賠

買BLACKPINK門票「面交找嘸人」　幸運！好心人原價讓票她嗨翻

321消除種族歧視日　移民署推創新行動方案徵新住民創意

女子被毆不爽！持刀刺死男友　更審輕判11年

尖刀抵櫃姐腰部逼超商提款！　高雄毒蟲3天犯2搶案下場曝

雲林600警威力掃蕩槍毒　破獲各類犯罪197案...逮33通緝犯

她酒醒驚見下身赤裸！色藥商撿屍辣妹　120萬和解換緩刑

爆乳妹騙賣BP票海削40萬！真實身分曝　「地表最強奶媽」也挨詐

能爬樓梯了！傘兵秦良丰復健5年「一次走73m」　父感動：突破極限

控人夫同事載她滑進摩鐵2次　人妻2原因被離婚還要賠10萬

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！　誇張1舉動惹火BLACKPINK粉絲

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

「龍舟天菜」陳俞安墜坑喪命！母悲喊：還我真相　將提5200萬國賠

買BLACKPINK門票「面交找嘸人」　幸運！好心人原價讓票她嗨翻

321消除種族歧視日　移民署推創新行動方案徵新住民創意

女子被毆不爽！持刀刺死男友　更審輕判11年

尖刀抵櫃姐腰部逼超商提款！　高雄毒蟲3天犯2搶案下場曝

雲林600警威力掃蕩槍毒　破獲各類犯罪197案...逮33通緝犯

她酒醒驚見下身赤裸！色藥商撿屍辣妹　120萬和解換緩刑

爆乳妹騙賣BP票海削40萬！真實身分曝　「地表最強奶媽」也挨詐

能爬樓梯了！傘兵秦良丰復健5年「一次走73m」　父感動：突破極限

控人夫同事載她滑進摩鐵2次　人妻2原因被離婚還要賠10萬

吳斯懷申報存款100萬「少了279萬」　其妻未賣掉高端股票

「龍舟天菜」陳俞安墜坑喪命！母悲喊：還我真相　將提5200萬國賠

批政府未解決蛋荒！消基會籲：進口雞蛋檢驗結果應逐批公布

「太魯閣救災汪英雄」Amei、浩克帥氣通過考試　爽翻肚肚放鬆

說・流行／一根羽毛驚艷奧斯卡派對　Ann Demeulemeester進入新性感境界

登記參選立委初選　許淑華：沒離開松信選區、會讓服務升格

快訊／地震一晃完…彰化出現「2m深天坑」！阿姨驚：好險沒掉進去

台灣觀光工廠20年　暢遊南投嘉年華4／1登場！消費200可抽好禮

貿協「五金產業赴日拓銷團」9月登場　開放報名參團赴日本搶單

每4秒就有人買！超商變身「24小時甜點店」了　必吃夯品一次看

社會熱門新聞

快訊／台中空姐提油燒死夫遭續押！確定出不了獄

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

7.4萬噸貨輪「直撞上高雄港」影曝光

國防大學逼退學　愛滋生轉職遇車禍亡

不給加公會「就到北捷殺人」　手遊玩咖高雄落網

議長變蟑螂！　自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐

前空姐燒死丈夫今出獄！前夫家陷恐懼

貨櫃輪撞高雄港碼頭　引水人竟酒駕

雲林「黑龍議長」黑歷史曝！　囂張過往還被拍成電影

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

1歲嬰「頭破腦出血」慘死　真相是狠母親手害命

北市社子2萬9302戶停電！台電說明了

律師洩密幫脫罪還教唆偽證　下場曝光

爆乳妹騙賣BP票海削40萬　地表最強奶媽也挨詐

更多熱門

相關新聞

高捷上演BP演唱會2.0！站務員：手機亮起來

高捷上演BP演唱會2.0！站務員：手機亮起來

知名南韓女團BLACKPINK於18、19日到台灣舉辦演唱會，吸引大批粉絲湧入可容納4.5萬人的高雄市國家體育場，加上未買到門票的粉絲、攤商也在周遭，使高雄捷運R17世運站於散場時大爆滿。對此，有站務人員擔心民眾排隊太無聊，直接在月台放起BLACKPINK知名歌曲，還帶動氣氛高喊「手機亮起來！」讓現場瞬間嗨翻。

BLACKPINK公關票掀議　她曝：人脈也是本事

BLACKPINK公關票掀議　她曝：人脈也是本事

朝聖BLACKPINK演唱會！白癡公主照片「頭身分離」網嚇壞

朝聖BLACKPINK演唱會！白癡公主照片「頭身分離」網嚇壞

鄭宜農排BLACKPINK遭「解壓縮」：對方也是圈內人

鄭宜農排BLACKPINK遭「解壓縮」：對方也是圈內人

台女團觀摩BLACKPINK演唱會！

台女團觀摩BLACKPINK演唱會！

關鍵字：

韓團BLACKPINK詐欺電信警察

讀者迴響

熱門新聞

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

男模跳樓輕生享年35歲

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

快訊／台中空姐提油燒死夫遭續押！確定出不了獄

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面