爆乳妹騙賣BP票海削40萬！真實身分曝　「地表最強奶媽」也挨詐

▲▼桃園一名男子扮爆乳妹以假名在網路上大賣韓團BLACKPINK票，至少14被騙失共40萬元。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

桃園市中壢區32歲游姓男子，早在年初就扮爆乳妹，在網路上以多個假名出售韓團BLACKPINK票價，還標榜可面交，游嫌和粉絲加賴後，先收2千至3千不等訂金，如果粉絲急著要或是加購，便要求加價，警方接獲14人報案，但有更多被害人不願出面，其中有人最高被騙6萬元，粗估獲利40萬元，有「地表最強奶媽」之稱的網紅謝薇安近日也說她騙20萬元，警方將傳喚了解是否同一嫌犯，游嫌已收押禁見。

刑事局電信偵查大隊第二隊在韓團演唱會之前就已接獲多人報案，指她們匯出票價訂金後，對方就封鎖失聯，報案者有14人，遍布全台，大多是學生族，也有父母要買給小孩的，但警方推論，被害者數倍於14人。

警方透過游嫌手機定位，查出游在中壢區租屋處，16日前往住處逮捕，發現游嫌以「黃麗甄」、「黃麗禎」、「張宇潔」等假名誘騙，游嫌被逮時，一臉淡定，原來他是詐欺慣犯，多次出入監獄，早有心裡準備，當天訊問後移送桃園地檢署訊問，檢方認其嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據及反覆實施同一犯行之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

至於網紅謝薇安近日在直播上宣稱也被詐騙20萬元一事，警方將傳喚說明，了解是否也是游嫌所為。