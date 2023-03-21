「大陸今年是定調統戰年」　邱太三：擔心馬英九去被當統戰工具

▲行政院長陳建仁、陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對前總統馬英九本月底赴中國大陸訪問，國民黨立委陳以信在質詢時，多次強調對岸不稱呼「前總統」，改以「馬先生」的正當性；而陸委會主委邱太三在答詢時則提醒，今年中國大陸已經定調今年是「統戰年」，因此擔心馬英九去到中國大陸，會被當統戰的工具，所以要提醒馬英九。

對於為何馬英九赴中國大陸，不會被稱呼「馬前總統」，而是以「馬先生」代替？陳以信在立法院質詢時表示，為何要稱呼「習先生」，因為我們不承認中華人民共和國主權，不可以稱呼他「習主席」，而是稱他「習先生」，而對方當然只能稱「馬先生」，這是相互對等不失主權。

行政院長陳建仁答詢時說，他認為是彼此對等尊重，要符合台灣人民的情感，對方也應該要尊稱馬先生為「馬前總統」。陳以信反問，「所以你要稱呼習主席嗎？依照憲法，你可以叫他習主席嗎？不可以啊！兩岸面對時，對其他國家就是各自表述啊」。

陸委會主委邱太三則跳出來表示，中國國台辦、外交部記者會都公然否定中華民國的存在，那馬英九到對岸去，會不會影響到對國民的感情？陳建仁說，卸任國家元首到一個地方，不願意給他足夠的尊重，應該要深思熟慮。邱太三接著說，今年中國大陸已經定調今年是「統戰年」，因此擔心馬英九去到中國大陸，會被當統戰的工具，所以要提醒馬英九。

接著，陳以信追問有關馬英九赴中的維安規劃，邱太三表示，昨天總統府已經指示相關單位做規劃。陳以信說，隨扈可不可以配槍，維安保護做到甚麼規模，陸委會要怎麼做？這件事也是給政府一個機會，兩岸維安人員、總統府高層可以有接觸機會，因此他要提醒維安工作要做好。