19年水箱車輾斃消防員　水產董座花450萬捐贈一台新的

▲鄭春忠以個人名義捐贈屏東縣政府消防一台水箱消防車，與消防局長許美雪合影。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣泓海水產有限公司董事長鄭春忠，也是東隆宮明年甲辰正科大總理，平常節吃儉用，常常一顆饅頭吃兩餐，卻熱心公益，在得知先前屏東縣政府消防局恆春分隊蕭姓隊員被出勤的水箱消防車輾到送醫不治，該水箱車竟已使用19年時，相當不捨，向消防局表達以個人名義捐贈一台，金額達450萬元；消防局長許美雪表示，捐贈水箱車或救護車，多數是以社團或公司捐贈，很少用個人名義，對他的義行，相當敬佩。

東港溫府德修慈善會執行長莊有明獲悉鄭春忠這項義行，就表示，「東隆宮溫府千歲指示於2009年農曆8月5日成立溫府德修慈善會捐款救人，不久遇上88水災，慈善會馬上投入高雄旗山區小林村的物質救賑工作；由於當時沒有交通工具，且詐騙集團猖獗，慈善會人員駕駛自家交通工具外出助人，因不知案主地點，向民眾問路，數度被當成是詐騙集團成員。

▲鄭春忠（中）與東港鎮長黃禎祥發平安麵。

鄭春忠得知後，於2014年以個人名義捐贈一台全新的廂型車，並噴上東港溫府德修慈善會字樣後，這8年多來，開著這台車至台南、高雄、台東、屏東縣偏鄉捐款助人，先前被當成詐騙集團窘境就沒有再出現；而鄭春忠於冬令救濟、端午節時，也以個人名義，先後捐款逾180萬元助人」。這些行事事蹟，也從不對他人提起。

鄭春忠從事午仔魚、龍膽石斑魚、石斑魚水產販售工作超過40年，是東港東隆宮溫府千歲最虔誠信徒之一，幾乎一大早就到東隆宮拜拜後才展開一天工作，遇有生活、工作的大小事，一定溫王爺擲筊請示，經王爺允筊才去執行，行善更是如此。

從去(2022)年12月到今(2023)年3月中旬間，在東港東隆宮以溫府千歲、靈帝殿何府千歲、福安宮福德正神、鎮靈宮文衡聖帝、鎮海宮蘇府七千歲壽辰名義發送的平安麵(米粉)，數量逾2萬碗，以每碗價格70元計算，花費已超過140萬元，每次發放，各廟宇旁都出現大排大龍，熱鬧滾滾。

而文化部指定為國家重要民俗文化活動的3年一科王船祭，每科均吸引外縣市廟宇、陣頭前來共襄盛舉，為讓陣頭免費吃到東港最有名的海產飯湯，從2009年己丑年捐款30萬元起，連續52009年30萬；2012年100萬；2015年100萬；2018年160萬；2021年172萬，連續5科已捐款562萬元，低調與信眾結善緣。明(2024)年甲辰正科大總理的他，估計3年花費金額破千萬元。

看似出手大方的他，平常生活省吃儉用，常常買了一個粒饅頭當早餐，只吃一半，一半就放在車上讓太陽烤曬後當做午餐，自嘲「太陽烤過的饅頭特別香、也特別好吃」，省下的錢就可以即時做善事。

這次，他以個人名義捐贈屏東縣政府消防局一台水箱消防車，只要廠商趕快打造完成交車，讓打火弟兄早點使用，確保他們滅火救災的生命安全，一切捐贈就真有意義，被形容是聞聲救苦的人間菩薩。