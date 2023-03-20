創業無後顧「40萬免還」　嘉義市提案搭配空間修繕最高90萬

▲嘉義市青年創業獎勵補助計畫啟動 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」實現青年學子創業夢，即日起熱烈徵件中，嘉義市長黃敏惠20日率領市府團隊舉辦說明會，現場擠進近百學子及有心創業新鮮人聽取說明會。黃敏惠表示，今年再撥300萬元創業補助經費，要讓有志創業的青年夥伴們勇敢留嘉追夢！

▲ 嘉義市長黃敏惠出席青年創業獎勵補助計畫 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，青年是帶動城市發展的重要引擎，市府持續強化各項創業協助，發展新世代經濟並讓創業夥伴安心在嘉義市落地深耕，今年持續打出「40萬免還」的創業補助金，如果新創公司設立位置在指定的舊城區域內，還可以再申請空間修繕補助金，每案最高50萬元，合計每案最高可申請90萬元。黃敏惠市長說，政府的資源有限，也格外珍貴，希望鼓勵創業青年勇敢出擊，成為市府產業嘉義隊的生力軍。

▲嘉義市建設處長田長沛。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市政府建設處處長田長沛表示，產業嘉義隊在青創補助計畫推波助瀾下更具敢拚、敢嘗試的新創特質，創業輔導平台的資源串接功能也因為更多年輕團隊加入而更強大，嘉義市政府連續兩年推動青創補助計畫，至今已累計孵化20組青創團隊，同時創造3,000萬以上的經濟效益。

去年度青創團隊之一「奮起福米餅」以「幸福嘉義米」，聯名三地集團乖乖公司推出嘉義市限定排骨便當口味米乖乖，第一批試產的3萬包不到4個月完售，成為嘉義市最亮眼的明星伴手禮。今年補助計畫再次轉動，期待青年團隊勇敢實踐創業藍圖，將創意商品化，一起打造嘉義市產業新品牌。

▲ 嘉義市青年創業去年度代表店家奮起湖米餅 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市政府建設處說明，「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」徵件至112年3月31日止，凡是戶籍位於嘉義市，且年齡為20至45歲青年夥伴們皆有資格報名參加，最高可獲得40萬元的創業獎勵金，指定區域內空間修繕還可加碼最高50萬補助金。除了獎勵金外，市政府也將舉辦一系列的輔導課程、交流活動及業師輔導活動，為嘉義市青年助攻，完成夢想！詳細申請辦法及文件請參考嘉義市政府建設處官方網站。

▲▼ 嘉義市青年創業獎勵補助計畫 。（圖／記者翁伊森攝）

來自吳鳳科大餐管系的二年級學生表示，對於獎勵金及提案內容相當感興趣，希望有機會就由報件成功一圓自己的創業夢想。

▲嘉義市青年創業補助計畫吸引相當多有心創業民眾及學子到場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲黃敏惠聽取去年評鑑且創業有成公司攤位介紹 。（圖／記者翁伊森攝）