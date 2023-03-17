告別可怕石頭雨！三重交通分隊新建廳舍　侯友宜到場開工動土

▲▼ 新北市長侯友宜主持三重分局交通分隊及公有拖吊場共構工程動土典禮 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重分局交通分隊位於三重區中山橋下，由於建築物已有30餘年又是海砂屋，警察們辦公慘遭碎石襲擊，新北市府決議重建地上4層及地下1層建物新辦公廳舍，預計2024年完工，今由市長侯友宜親自主持動土典禮，他表示，三重是重要交通樞紐點，期待工程如期竣工。

新北市三重分局交通分隊位於連結新莊與三重的中山橋下，由於大型聯結車、大卡車等都可上橋，在震動、年久失修等原因下，總是落石頻繁。影響交通大隊警員約34人外，也讓洽公民眾「心驚驚」。

▲▼原本的交通分隊在中山橋下，常常會有落石 。（圖／記者戴上容攝）

經新北市政府評估後，另於三重區中興北街186-1號重建一棟新的辦公廳舍，今（17）日上午10由市長侯友宜親自主持動土典禮，警察局長廖訓誠、三重區長王坤南、三重分局長張國哲、轄內平和里長黃進行等人共同出席。整場活動中，不斷有里長高喊要侯友宜選總統，氣氛熱絡。

▲三重平和里長黃進行喊要侯友宜選總統，侯友宜笑而不答 。（圖／記者戴上容攝）

侯友宜表示，三重分局交通分隊的原辦公廳舍屋齡超過35年已不敷使用，辦公環境並不好，經過相關局處不斷的協調溝通和幾次流標困難後，總算如期開工。三重是我們新北市的重要交通樞紐點，新莊、五股、泰山、蘆洲等鄰近行政區都可透過台64線抵達，交通重要程度不言而喻，期待能如期竣工，讓警察同仁有更舒適的辦公環境。

新北警察局補充，三重分局交通分隊新建廳舍共編列1億9,950萬元總預算，規劃為三重交通分隊及公有拖吊場共構新建廳舍大樓，新建廳舍為地上4層及地下1層建物，總樓地板面積為2,850平方公尺(約862坪)，預計2024年7月完工。