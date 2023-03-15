5歲童衝馬路影片曝！遭車猛撞肉球似彈飛　滾地狂爬找不到爸媽

記者戴上容／新北報導

新北市三重一名媽媽昨天下午帶5歲兒子出門卻未顧好，小孩衝到三民街馬路上慘遭機車騎士撞飛，連滾好幾圈痛得倒臥在地，撞到小孩的騎士嚇壞，趕緊查看，整起驚悚車禍全被監視器拍下，警方獲報到場，協助將5歲男童送醫，並通知父母到場，詳細肇事原因仍在釐清中。

▲▼ 新北5歲男童原先在馬路邊玩（左圖），突然間衝向馬路，遭車猛撞肉球似彈飛，騎士上前查看都找不到男童爸媽（右圖）。（圖／翻攝自社會事交通版）

據了解，男童母親當時帶兒子到住家附近散步，未注意到小孩與自己走散，這名5歲男童原先戴著黃色帽子，在馬路邊玩耍，後來突然起身直線衝到馬路，說時遲那時快，一部由36歲錢男騎乘的黑色機車呼嘯而過，撞上男童！

男童當場被機車撞飛在地，衣帽都因車禍毀損，鞋子也噴飛好遠，男童被撞後在地翻滾好幾圈，驚魂未定站起後又因重心不穩坐下躺地。機車騎士嚇壞，趕緊上前查看，但身旁遲遲未有家長的身影出現。

三重警方獲報到場，經查是正要上班的36歲機車騎士錢男，騎乘普重機車沿三民街往重陽路方向，與吳姓男童發生碰撞，吳童多處擦挫傷，送醫檢查手腳擦傷無大礙，由警方通知母親將男童帶回家。騎士錢男雖驚魂未定，人無受傷。詳細肇事原因仍在釐清中。