人妻吃喜酒「想包3600元」！鄉民見1關鍵卻搖頭：會被記仇一輩子

▲人妻想包3600元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

喜宴紅包要包多少，一直讓許多人感到困擾。一名人妻透露，下個月要去新竹吃老公朋友的喜酒，起初本來想包3600元，但因為他們家要佔3個位子，擔心會害對方賠錢，可是又覺得雙方沒有親密到要包6000元，因此感到很煩惱。文章曝光後掀起熱議，多數人都認為她太小氣了。

原PO在PTT發文表示，下個月要和老公帶著小孩一起到新竹五星級飯店參加婚宴，新郎是老公的大學好友，畢業之後雙方還有聯絡和見面，交情算是不錯，因此不知道紅包該給多少才合理。她也透露6年前和老公結婚時，對方因為被臨時叫回去上班，所以沒有參加喜宴，禮到人不到包2000元。

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考慮到上述條件，原PO本想包3600元，但上網查發現該飯店最便宜一桌也要1萬3000元，加上他們家共有3人出席，會佔掉3個位子，朋友可能會因此虧錢。不過為了避開禁忌數字，3600元再上去就要6000元了，她又覺得小孩食量根本不大，加上和該朋友的親密程度，沒必要包到6000元，因此只好求助「想問如果是你們會包多少呢？」

多數人看到後都認為3個人去包3600元太少了，「喜宴桌看的是人頭數，而不是小孩食量」、「2大1小包3600，可能會被解讀成亂炸帖或交情不好」、「為何一定要3人一起去還怕小孩食量不大會吃虧，有點白目」、「三個人佔位子不管是不是飯店，只願意給3600，本來就很令人傻眼」、「別人不到包2000，你們3人打算3600，有點扯」、「如果交情好，2個人去包3600都偏少，何況當初對方禮到人不到就包2000了」。

▲許多人認為，3個人吃喜酒包3600元太少了。（示意圖／記者姜國輝攝）

也有人建議，「先生一個人去包3600」、「你擔心小孩食量問題就你老公去就好了，或都不要去禮到就好」、「不想多包就先生一個人去或小孩託人顧，小孩是吃不多，但畢竟佔了一個位置」、「3600，想去就先生自己去，不然在家休息」、「3600先生出席，您和小孩去附近走走」、「先生一個人去就解決」，還有人說「我會去查一桌多少錢除以10，幾個人去就乘幾，要嘛別去，不然去了少包被記仇一輩子」。

看到網友的回應，原PO表示，可能是因為很久沒吃喜酒，和喜宴紅包的行情有點脫節，所以一開始都朝著2歲小孩用餐不收費的方向思考。不過經過討論後，她覺得包3600元真的太白目，加上已經和朋友說好會3人出席了，也已經訂好飯店，不方便臨時改1人去，所以會全家出席包6000元。