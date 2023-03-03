女慣竊變裝犯案仍被識破　洗衣機槽內「這東西」讓她露餡

記者吳世龍／高雄報導

家住高雄市旗山區的鄭姓男子，住家日前遭人入侵行竊，兒子過年給他的紅包遭竊，氣得報警，警方獲報調監視器畫面，查出沈姓女慣竊涉有重嫌，但沈女堅決否認犯案，警方在洗衣機發現她作案時穿著的背心，讓她啞口無言，偵訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。

▲沈姓女慣竊犯案時穿著的背心。（圖／記者吳世龍翻攝）

旗山分局美濃分駐所1日上午接獲鄭姓男子報案指出，兒子在春節時包給他的1萬元紅包，遭到竊賊入侵偷走，讓他憤恨難平。美濃所所長林志南、警員吳俊德隨後前往現場勘查，並立刻調閱附近監視器及查訪左鄰右舍，再根據現場跡證研判，發現居住在轄內的沈姓女慣竊涉嫌重大，隨即前往沈嫌查訪。

▲警方在洗衣機槽內發現沈女犯案時穿著的背心，讓他啞口無言。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方在詢問沈女時，她一開始仍堅決否認涉案，而沈女當下穿著的衣服與監視器影像顯示明顯不同，但這時，眼尖的員警發現沈女正在洗衣服，於是要求將洗衣機打開讓警方查看，果然就在洗衣機槽內發現沈女作案時所穿著的背心，讓她當場啞口無言。

警方了解，原來沈女在犯案時，常常犯案後未變裝就遭警查獲，於是突發奇想，想說變裝一次，看是否能逃過查緝，但法網恢恢，依舊逃不過警方法眼，最後只好坦承行竊，並主動交付竊取的現金1萬元。訊後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。