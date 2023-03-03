生孫女給6萬！弟媳添金孫「公婆秒給60萬紅包」　大媳婦傻眼了

▲大媳婦生女兒給6萬，二媳婦生男孫竟給60萬。（示意圖／Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

長輩重男輕女的觀念，容易讓晚輩們產生嫌隙。一名人妻訴苦，去（2022）年生下女兒，公婆得知後送了6萬紅包，如今小叔老婆生下兒子，公婆豪送60萬大紅包之外，滿月酒還席開10桌宴請，讓人妻直呼內心很不平衡。文章引發討論，有人慫恿再拚一胎「或許會給600萬（長孫）」；但多數人反勸「公婆爽就好，拿人手短吃人嘴軟！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》透露，朋友去年誕下可愛的女寶寶，當時公婆包了6萬紅包，獎勵媳婦生孩的辛苦，怎料今年小叔老婆生下金孫，公婆竟加碼10倍大紅包。

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看著小叔老婆爽拿60萬現金，公婆還在大飯店豪請10桌滿月酒，讓友人心裡不是滋味，明明都是內孫，無奈男女禮遇大不同，因此向原PO難過討拍「這是正常現象嗎？」

底下網友紛紛給予安慰，「以重男輕女的家庭環境下，正常」、「再生一胎拿獎勵啊」、「重男輕女無解」、「錢是公婆的，他們愛怎麼包就怎麼包」、「或許等她生了男生會給600萬（長孫）」、「錢是父母的，沒有理由去發言，這種叫計較」、「計較只會讓2位媳婦更難相處而已」、「我女兒跟兒子滿月啥都沒有，結果大姑生兒子，婆婆送一條金鍊...只能說畢竟是他們才是自家」。

俗話說比上不足，比下有餘。另有網友安慰，「我公婆半毛錢都沒包，孩子生了（男孩）也沒來看，所以別比較了，一比較會發現有人比妳慘」、「我婆婆一毛不拔啦～有安慰到妳嗎」。

▼友人感到心酸感嘆，沒想到生男生女，公婆待遇超很大。（示意圖／記者邱顯燁攝）

