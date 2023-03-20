砸錢買BLACKPINK搖滾區「107分鐘聽一人哀嚎」超崩潰！13秒影片曝

記者施怡妏／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK連續2天在高雄世運主場館開唱，2天共吸引9萬名觀眾入場朝聖，一名粉絲崩潰表示，砸錢買了搖滾區的位置，結果旁邊的粉絲整場瘋狂尖叫，還跟著一起唱，完全沒辦法好好聽BLACKPINK唱歌。影片曝光後，網友們笑翻，「是不是搞錯場合，這不是重金屬樂團欸」。

有網友在臉書「爆廢公社二館」發文，轉發一則在網路上看到的影片，「花錢買搖滾區，結果聽她哀嚎整場，偏偏歌詞還滾瓜爛熟」。影片中，該名粉絲拿著手機錄影，一邊錄影一邊尖叫，情緒相當興奮，全程嘶吼尖叫跟著唱，根本無法好好聽BLACKPINK唱歌。

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▲隔壁粉絲超激動。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

影片曝光後，掀起網友討論，「演唱會很容易出現這種奇形種阿，遇到真的算你倒楣而已」、「耳朵會聾掉」、「我是來開心的～結果遇到殺豬的」、「真粉絲，笑尬並軌」、「跟她拼了啊，看誰會唱」、「這心情我懂，站在旁邊感覺是她的演唱會」、「這個會讓人想巴下去」、「叫得也太淒慘，其實這樣很傷喉嚨欸」。

也有網友指出，該名粉絲的尖叫聲很適合去搖滾樂團的演唱會，「她應該去血肉果汁機的場才對」、「怎麼變聽重金屬」、「傻眼，我以為她去聽什麼重金屬搖滾的演唱會」、「搖滾重金屬」、「加碼搖滾耶」、「請問是不是閃靈演唱會」、「女閃靈接班人」。